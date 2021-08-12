Восемь человек госпитализированы после крушения вертолета Ми-8 на Камчатке

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Вертолет принадлежал авиакомпании «Витязь-Аэро». По данным «СПАРК-Интерфакс», ей на 49,5% владеет Игорь Редькин, два дня назад признавшийся в убийстве человека по неосторожности. Остальная доля распределена в равных частях между Игорем Евтушком, Де Ен Тяком и Валерием Пономаревым, который является доверительным управляющим Оксаны Черновой.