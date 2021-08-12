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Восемь человек госпитализированы после крушения вертолета Ми-8 на Камчатке

Ведомости

Восемь человек госпитализированы после падения вертолета Ми-8 в Курилькое озеро на Камчатке, столько же пока не найдены, говорится на сайте правительства региона.

«В результате поисково-спасательной операции к настоящему времени спасено 8 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Организована экстренная доставка пострадавших в медицинские учреждения краевой столицы. К месту прибытия вертолета в Петропавловске-Камчатском выехали медицинские службы, которые сразу же доставят пострадавших в больницу для оказания необходимой помощи», — сообщил зампред правительства Камчатского края — министр специальных программ Александр Заболиченко.

Он отметил, что поисково-спасательная операция в данный момент продолжается. Так, по данным властей, в целом на борту вертолета находились 16 человек — 13 пассажиров и 3 члена экипажа.

По информации Следственного комитета (СК), инцидент произошел примерно в 10:00 12 августа. Вертолет, предназначенный для коммерческих перевозок, следовал по маршруту аэропорт с. Николаевка Елизовского района Камчатского края — озеро Курильское Камчатского края. В ведомстве уточнили, что во время крушения среди пассажиров находился ребенок.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Вертолет принадлежал авиакомпании «Витязь-Аэро». По данным «СПАРК-Интерфакс», ей на 49,5% владеет Игорь Редькин, два дня назад признавшийся в убийстве человека по неосторожности. Остальная доля распределена в равных частях между Игорем Евтушком, Де Ен Тяком и Валерием Пономаревым, который является доверительным управляющим Оксаны Черновой.

Ранее по теме: Камчатский депутат из списка Forbes признался в убийстве человека

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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