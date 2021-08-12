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В России отменили первый оправдательный приговор криминальному авторитету

Ведомости

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил первый в России оправдательный приговор по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, дело возвращено в прокуратуру, сообщает «РИА Новости».

«Суд постановил: приговор Липецкого областного суда отменить, возвратить уголовное дело зампрокурора Липецкой области для устранения недостатков», — цитирует агентство решение судебной коллегии.

4 июня Липецкий областной суд оправдал Тенгиза Гигиберию, обвиняемого по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Он был освобожден из-под стражи в зале суда. Суд посчитал, что криминальный статус Гигиберии не свидетельствует о том, что он занимал высшее положение в преступной иерархии. Прокуратура обжаловала это решение. По ее мнению, Гигиберия, отбывая наказание за другие преступления, возглавлял в колонии вертикаль, нижестоящие звенья которой выполняли его поручения и регулярно передавали ему деньги. При этом защита считает, что прокуратура не доказала существование в Липецкой области преступной иерархии, подчиняющейся Гигиберии.

Этот приговор был первым оправдательным приговором в России по ст. 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии). Она появилась в УК РФ в апреле 2019 г. По ней грозит срок от 8 до 15 лет со штрафом до 5 млн руб. При этом условное наказание по этой статье исключено. Но освобождение от ответственности возможно для бывших членов ОПГ, сотрудничающих со следствием.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных