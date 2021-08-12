В России отменили первый оправдательный приговор криминальному авторитету

4 июня Липецкий областной суд оправдал Тенгиза Гигиберию, обвиняемого по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Он был освобожден из-под стражи в зале суда. Суд посчитал, что криминальный статус Гигиберии не свидетельствует о том, что он занимал высшее положение в преступной иерархии. Прокуратура обжаловала это решение. По ее мнению, Гигиберия, отбывая наказание за другие преступления, возглавлял в колонии вертикаль, нижестоящие звенья которой выполняли его поручения и регулярно передавали ему деньги. При этом защита считает, что прокуратура не доказала существование в Липецкой области преступной иерархии, подчиняющейся Гигиберии.