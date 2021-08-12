В России отменили первый оправдательный приговор криминальному авторитету
Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил первый в России оправдательный приговор по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, дело возвращено в прокуратуру, сообщает «РИА Новости».
«Суд постановил: приговор Липецкого областного суда отменить, возвратить уголовное дело зампрокурора Липецкой области для устранения недостатков», — цитирует агентство решение судебной коллегии.
4 июня Липецкий областной суд оправдал Тенгиза Гигиберию, обвиняемого по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Он был освобожден из-под стражи в зале суда. Суд посчитал, что криминальный статус Гигиберии не свидетельствует о том, что он занимал высшее положение в преступной иерархии. Прокуратура обжаловала это решение. По ее мнению, Гигиберия, отбывая наказание за другие преступления, возглавлял в колонии вертикаль, нижестоящие звенья которой выполняли его поручения и регулярно передавали ему деньги. При этом защита считает, что прокуратура не доказала существование в Липецкой области преступной иерархии, подчиняющейся Гигиберии.
Этот приговор был первым оправдательным приговором в России по ст. 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии). Она появилась в УК РФ в апреле 2019 г. По ней грозит срок от 8 до 15 лет со штрафом до 5 млн руб. При этом условное наказание по этой статье исключено. Но освобождение от ответственности возможно для бывших членов ОПГ, сотрудничающих со следствием.