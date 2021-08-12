СК назвал основные версии крушения вертолета Ми-8 на Камчатке
Причиной крушения вертолета Ми-8 в Камчатском крае могли стать его техническая неисправность, неблагоприятные погодные условия или ошибка пилотирования, сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР).
«Транспортным подразделением Следственного комитета среди приоритетных версий произошедшего рассматриваются: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна», – говорится в сообщении.
Вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-аэро» упал при заходе на посадку недалеко от острова Сердце Алаида, расположенного в Курильском озере примерно в пяти километрах от берега. На борту находились 13 пассажиров и три члена экипажа. Восемь человек были госпитализированы. Следователи возбудили дело по ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц).
В рамках расследования уголовного дела следователи изъяли предметы и вещи, находившиеся на поверхности воды и предположительно имеющие отношение к авиакатастрофе, а также образцы топлива, которым был заправлен вертолет. Назначена судебная химическая экспертиза топлива и судебно-медицинские экспертизы пострадавших, которым в настоящее время оказывается медицинская помощь. Допрошены генеральный директор авиакомпании «Витязь-аэро» и технический персонал, осуществлявший предполетную подготовку вертолета.
Представители СК намерены дать правовую оценку и в части безопасности оказания услуг организаторами коммерческой перевозки. Изъяты и изучаются документы на вертолет и личные дела членов экипажа. Также будет изучаться документация, касающаяся ремонта воздушного судна, который проводился в 2020 г. Совместно с подразделением МЧС решается вопрос о проведении глубоководных работ по поиску вертолета и находившихся в нем людей, рассказали в ведомстве.