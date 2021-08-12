СК назвал основные версии крушения вертолета Ми-8 на Камчатке

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-аэро» упал при заходе на посадку недалеко от острова Сердце Алаида, расположенного в Курильском озере примерно в пяти километрах от берега. На борту находились 13 пассажиров и три члена экипажа. Восемь человек были госпитализированы. Следователи возбудили дело по ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц).