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СК назвал основные версии крушения вертолета Ми-8 на Камчатке

Ведомости

Причиной крушения вертолета Ми-8 в Камчатском крае могли стать его техническая неисправность, неблагоприятные погодные условия или ошибка пилотирования, сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

«Транспортным подразделением Следственного комитета среди приоритетных версий произошедшего рассматриваются: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна», – говорится в сообщении.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-аэро» упал при заходе на посадку недалеко от острова Сердце Алаида, расположенного в Курильском озере примерно в пяти километрах от берега. На борту находились 13 пассажиров и три члена экипажа. Восемь человек были госпитализированы. Следователи возбудили дело по ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц). 

В рамках расследования уголовного дела следователи изъяли предметы и вещи, находившиеся на поверхности воды и предположительно имеющие отношение к авиакатастрофе, а также образцы топлива, которым был заправлен вертолет. Назначена судебная химическая экспертиза топлива и судебно-медицинские экспертизы пострадавших, которым в настоящее время оказывается медицинская помощь. Допрошены генеральный директор авиакомпании «Витязь-аэро» и технический персонал, осуществлявший предполетную подготовку вертолета.

Представители СК намерены дать правовую оценку и в части безопасности оказания услуг организаторами коммерческой перевозки. Изъяты и изучаются документы на вертолет и личные дела членов экипажа. Также будет изучаться документация, касающаяся ремонта воздушного судна, который проводился в 2020 г. Совместно с подразделением МЧС решается вопрос о проведении глубоководных работ по поиску вертолета и находившихся в нем людей, рассказали в ведомстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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