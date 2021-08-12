В ВОЗ назвали вероятное место начала распространения коронавируса
Первым человеком, который заразился новым коронавирусом, мог стать сотрудник лаборатории в Ухане, который собирал образцы у летучих мышей в естественной среде, сообщил руководитель группы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), датский ученый Питер Эмбарек в интервью датскому каналу tv2.
«Сотрудник, который был заражен в полевых условиях во время сбора материала, является одной из вероятных гипотез. Это место, где вирус переходит непосредственно от летучей мыши к человеку. В этом случае это был бы работник лаборатории, а не случайный житель деревни или другой человек, который регулярно контактирует с летучими мышами», — пояснил Эмбарек.
Ученый подчеркнул, что эксперты ВОЗ не нашли прямых доказательств того, что вспышка коронавируса связана с исследованиями летучих мышей в лаборатории Уханя.
В марте этого года ВОЗ опубликовала доклад о возникновении COVID-19. ВОЗ представила в нем четыре версии появления вируса. Наиболее вероятной авторы считают версию о передаче коронавируса человеку от летучих мышей через животное-посредника. При этом версию об утечке вируса из лаборатории в Ухане в ВОЗ назвали «крайне маловероятной».
Затем гендиректор ВОЗ доктор Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что организация готовится ко второму этапу расследования появления коронавируса и ожидает прозрачности от китайских властей. Он заявил, что исключать версию, что коронавирус распространился после утечки из лаборатории в Китае, пока рано, и призвал Китай к открытому сотрудничеству. Он также сообщил, что ВОЗ планирует проверить лабораторию в Ухане, рядом с которой были зарегистрированы первые случаи заражения COVID-19.