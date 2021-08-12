В ВОЗ назвали вероятное место начала распространения коронавируса

«Сотрудник, который был заражен в полевых условиях во время сбора материала, является одной из вероятных гипотез. Это место, где вирус переходит непосредственно от летучей мыши к человеку. В этом случае это был бы работник лаборатории, а не случайный житель деревни или другой человек, который регулярно контактирует с летучими мышами», — пояснил Эмбарек.