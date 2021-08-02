В США опубликовали доклад о происхождении коронавируса из лаборатории в Ухане
Член комитета по иностранным делам палаты представителей, республиканец Майкл Маккол опубликовал расследование о происхождении коронавируса, в котором утверждается, что вирус просочился из лаборатории Уханьского института вирусологии, сообщило издание The Hill.
«Поскольку мы продолжаем исследовать происхождение пандемии COVID-19, я считаю, что пришло время полностью отказаться от рынка морепродуктов как источника вспышки, говорится в докладе. Вместо этого, как указано в этом отчете, свидетельства доказывают, что все дороги ведут к WIV [Уханьскому институту вирусологии]», — говорится в заявлении Маккола.
Ученые Уханьской лаборатории, в том числе исследователи из США, могли модифицировать генетически измененные вирусы, не оставляя следов вмешательства. Первые случаи коронавируса могли появиться в Китае в августе или сентябре 2019 г., а не в ноябре, как предполагалось ранее.
Маккол призвал конгресс ввести санкции против ученых из лаборатории Уханя и должностных лиц коммунистической партии КНР, которые препятствовали быстрому и эффективному реагированию на пандемию. Отчет основан на материалах из открытых источников и сделаны выводы из косвенных отчетов, отметило издание.
В марте этого года ВОЗ опубликовала доклад о возникновении COVID-19. ВОЗ представила в нем четыре версии появления вируса. Наиболее вероятной авторы считают версию о передаче коронавируса человеку от летучих мышей через животное-посредника. При этом версию об утечке вируса из лаборатории в Ухане в ВОЗ назвали «крайне маловероятной».
Затем гендиректор ВОЗ доктор Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что организация готовится ко второму этапу расследования появления коронавируса и ожидает прозрачности от китайских властей. Он заявил, что исключать версию, что коронавирус распространился после утечки из лаборатории в Китае, пока рано, и призвал Китай к открытому сотрудничеству. Он также сообщил, что ВОЗ планирует проверить лаборатории в Ухане, рядом с которыми были зарегистрированы первые случаи заражения COVID-19.