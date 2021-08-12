Власти Турции взяли под контроль все лесные пожары в стране
Все лесные пожары в Турции взяты под контроль, заявил министр сельского и лесного хозяйства республики Бекир Пакдемирли на своей странице в Twitter.
«Все лесные пожары в нашей стране взяты под контроль», – написал министр. По данным ведомства, с 28 июля по 12 августа были зафиксированы и взяты под контроль 299 очагов в 54 турецких провинциях.
Пожары в Турции начались 28 июля. 30 июля генконсульство РФ в Анталье призвало россиян, находящихся в пожароопасных регионах республики, быть готовыми к возможной эвакуации. Ростуризм рекомендовал находящимся в Турции российским туристам по возможности не покидать территорию отелей. 31 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что провинции Анталья, Мерсин, Османие, Мугла и Адана из-за пожаров объявлены зоной бедствия, представляющей угрозу для жизни.
Россия помогла Турции в тушении лесных пожаров, выделив для этого несколько самолетов и вертолетов. Позже Эрдоган поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку в борьбе со стихийным бедствием.