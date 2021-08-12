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Власти Турции взяли под контроль все лесные пожары в стране

Ведомости

Все лесные пожары в Турции взяты под контроль, заявил министр сельского и лесного хозяйства республики Бекир Пакдемирли на своей странице в Twitter.

«Все лесные пожары в нашей стране взяты под контроль», – написал министр. По данным ведомства, с 28 июля по 12 августа были зафиксированы и взяты под контроль 299 очагов в 54 турецких провинциях.

Пожары в Турции начались 28 июля. 30 июля генконсульство РФ в Анталье призвало россиян, находящихся в пожароопасных регионах республики, быть готовыми к возможной эвакуации. Ростуризм рекомендовал находящимся в Турции российским туристам по возможности не покидать территорию отелей. 31 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что провинции Анталья, Мерсин, Османие, Мугла и Адана из-за пожаров объявлены зоной бедствия, представляющей угрозу для жизни.

Россия помогла Турции в тушении лесных пожаров, выделив для этого несколько самолетов и вертолетов. Позже Эрдоган поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку в борьбе со стихийным бедствием.

Ранее по теме: Эрдоган поблагодарил Путина за поддержку Турции в борьбе с лесными пожарами

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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