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Эрдоган поблагодарил Путина за поддержку Турции в борьбе с лесными пожарами

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку в борьбе с лесными пожарами.

«От имени моей страны я хотел бы особенно поблагодарить президента Азербайджана, моего дорогого друга Ильхама Алиева, президента России Владимира Путина и премьер-министра Испании Педро Санчеса за их неизменную поддержку с самого начала», – написал Эрдоган в Telegram.

Президент поблагодарил все дружественные страны и организации, которые оказали содействие Турции в борьбе с пожарами. Он также выразил надежду, что страна решит эту проблему в кратчайшие сроки.

Ранее Путин в ходе телефонного разговора с Эрдоганом подтвердил готовность российской стороны продолжать помогать в тушении лесных пожаров в южных районах Турции. Как сообщало турецкое агентство Anadolu, российская сторона выделила дополнительно пять самолетов и три вертолета для борьбы со стихийным бедствием. 

Ранее по теме: Путин: Россия продолжит помогать Турции в тушении лесных пожаров

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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