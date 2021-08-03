Эрдоган поблагодарил Путина за поддержку Турции в борьбе с лесными пожарами
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку в борьбе с лесными пожарами.
«От имени моей страны я хотел бы особенно поблагодарить президента Азербайджана, моего дорогого друга Ильхама Алиева, президента России Владимира Путина и премьер-министра Испании Педро Санчеса за их неизменную поддержку с самого начала», – написал Эрдоган в Telegram.
Президент поблагодарил все дружественные страны и организации, которые оказали содействие Турции в борьбе с пожарами. Он также выразил надежду, что страна решит эту проблему в кратчайшие сроки.
Ранее Путин в ходе телефонного разговора с Эрдоганом подтвердил готовность российской стороны продолжать помогать в тушении лесных пожаров в южных районах Турции. Как сообщало турецкое агентство Anadolu, российская сторона выделила дополнительно пять самолетов и три вертолета для борьбы со стихийным бедствием.