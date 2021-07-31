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Путин: Россия продолжит помогать Турции в тушении лесных пожаров

Ведомости

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом подтвердил готовность российской стороны продолжать помогать в тушении лесных пожаров в южных районах Турции.

«Владимир Путин подтвердил, что Россия продолжит предоставлять Турции всестороннюю помощь в тушении пожаров. Реджеп Эрдоган тепло поблагодарил за оказываемую весомую поддержку», — сообщается на сайте Кремля.

Как отмечает турецкое агентство Anadolu, российская сторона выделила дополнительно пять самолетов и три вертолета для борьбы со стихийным бедствием. 

Ранее в минсельхозе Турции уточняли, что за последние два дня произошел 41 лесной пожар в 13 турецких провинциях, 31 из них взят под контроль. 30 июля генконсульство РФ в Анталье призывало россиян, находящихся в пожароопасных регионах Турции, быть готовыми к возможной эвакуации.

Сегодня Эрдоган сообщил, что провинции Анталья, Мерсин, Османие, Мугла и Адана из-за пожаров объявлены зоной бедствия, представляющей угрозу для жизни.

Ранее по теме: Ростуризм не располагает данными о пострадавших российских туристах в Турции
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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