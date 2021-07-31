Путин: Россия продолжит помогать Турции в тушении лесных пожаров
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом подтвердил готовность российской стороны продолжать помогать в тушении лесных пожаров в южных районах Турции.
«Владимир Путин подтвердил, что Россия продолжит предоставлять Турции всестороннюю помощь в тушении пожаров. Реджеп Эрдоган тепло поблагодарил за оказываемую весомую поддержку», — сообщается на сайте Кремля.
Как отмечает турецкое агентство Anadolu, российская сторона выделила дополнительно пять самолетов и три вертолета для борьбы со стихийным бедствием.
Ранее в минсельхозе Турции уточняли, что за последние два дня произошел 41 лесной пожар в 13 турецких провинциях, 31 из них взят под контроль. 30 июля генконсульство РФ в Анталье призывало россиян, находящихся в пожароопасных регионах Турции, быть готовыми к возможной эвакуации.
Сегодня Эрдоган сообщил, что провинции Анталья, Мерсин, Османие, Мугла и Адана из-за пожаров объявлены зоной бедствия, представляющей угрозу для жизни.