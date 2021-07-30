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Ростуризм не располагает данными о пострадавших российских туристах в Турции

Ведомости

Ростуризм не получал сообщений о пострадавших российских туристах в результате пожаров в Турции, сообщила руководитель ведомства Зарина Догузова.

«Ростуризм продолжает следить за ситуацией с лесными пожарами в Турции. По информации туроператоров и генконсульства России в Анталье, ситуация продолжает оставаться непростой. На текущий момент, по информации МИД России, угрозы здоровью и безопасности наших граждан нет. Информация о пострадавших российских туристах также не поступала», — сказала Догузова, слова которой приводит пресс-служба Ростуризма.

Глава ведомства также рекомендовала уже находящимся на отдыхе туристам следить за обстановкой и по возможности не покидать территорию отелей, а также следовать рекомендациям властей.

«Туристам, которые планируют поездки в Турцию, мы рекомендуем быть на связи со своим туроператором и следить за обстановкой. Туроператоров мы просим максимально оперативно информировать туристов о ситуации и идти навстречу, если условия путешествия будут меняться», — добавила она.

Ранее в минсельхозе Турции уточняли, что за последние два дня произошел 41 лесной пожар в 13 турецких провинциях, 31 из них взят под контроль. 30 июля генконсульство РФ в Анталье призывало россиян, находящихся в пожароопасных регионах Турции, быть готовыми к возможной эвакуации.

Ранее по теме: Генконсульство России в Анталье призвало граждан быть готовыми к эвакуации

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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