Ростуризм не располагает данными о пострадавших российских туристах в Турции
Ростуризм не получал сообщений о пострадавших российских туристах в результате пожаров в Турции, сообщила руководитель ведомства Зарина Догузова.
«Ростуризм продолжает следить за ситуацией с лесными пожарами в Турции. По информации туроператоров и генконсульства России в Анталье, ситуация продолжает оставаться непростой. На текущий момент, по информации МИД России, угрозы здоровью и безопасности наших граждан нет. Информация о пострадавших российских туристах также не поступала», — сказала Догузова, слова которой приводит пресс-служба Ростуризма.
Глава ведомства также рекомендовала уже находящимся на отдыхе туристам следить за обстановкой и по возможности не покидать территорию отелей, а также следовать рекомендациям властей.
«Туристам, которые планируют поездки в Турцию, мы рекомендуем быть на связи со своим туроператором и следить за обстановкой. Туроператоров мы просим максимально оперативно информировать туристов о ситуации и идти навстречу, если условия путешествия будут меняться», — добавила она.
Ранее в минсельхозе Турции уточняли, что за последние два дня произошел 41 лесной пожар в 13 турецких провинциях, 31 из них взят под контроль. 30 июля генконсульство РФ в Анталье призывало россиян, находящихся в пожароопасных регионах Турции, быть готовыми к возможной эвакуации.