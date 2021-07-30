Ростуризм не располагает данными о пострадавших российских туристах в Турции

«Ростуризм продолжает следить за ситуацией с лесными пожарами в Турции. По информации туроператоров и генконсульства России в Анталье, ситуация продолжает оставаться непростой. На текущий момент, по информации МИД России, угрозы здоровью и безопасности наших граждан нет. Информация о пострадавших российских туристах также не поступала», — сказала Догузова, слова которой приводит пресс-служба Ростуризма.