В Воронеже более 10 человек пострадали при взрыве автобуса
18 человек пострадали при взрыве в автобусе в Воронеже, из них одна женщина скончалась, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.
СУ СК по Воронежской области возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (ненадлежащее оказание услуг по перевозке пассажиров, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека).
По предварительным данным, взрыв произошел, когда пассажиры заходили в автобус на остановке недалеко от торгового центра на улице Кольцовской. Пассажиры получили травмы различной степени тяжести, автобус – серьезные механические повреждения. Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате СК.
Ранее губернатор сообщал о 16 пострадавших. Трое из них в тяжелом состоянии.
Прокурор Ленинского района Воронежа Юрий Бурсов сообщил в эфире «России 24», что всего в автобусе в момент взрыва находились 35 человек. ТАСС сообщил со ссылкой на городскую станцию скорой медицинской помощи, что среди пострадавших нет детей.
Источник «Интерфакса» в скорой помощи рассказал, что в автобусе взорвались несколько газовых баллонов. Собеседник агентства в службах транспортного надзора региона также сказал, что причиной взрыва была утечка газа из одного из баллонов, установленных на крыше. Замруководителя городского управления транспорта Максим Захаров заявил ТАСС, что на автобусе не было газового оборудования — он работал на дизеле.