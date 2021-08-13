В Воронеже более 10 человек пострадали при взрыве автобуса

Источник «Интерфакса» в скорой помощи рассказал, что в автобусе взорвались несколько газовых баллонов. Собеседник агентства в службах транспортного надзора региона также сказал, что причиной взрыва была утечка газа из одного из баллонов, установленных на крыше. Замруководителя городского управления транспорта Максим Захаров заявил ТАСС, что на автобусе не было газового оборудования — он работал на дизеле.