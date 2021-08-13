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В Кемеровской области произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла

Ведомости

Землетрясение магнитудой 5,4 балла произошло в Кемеровской области недалеко от города Новокузнецк, сообщил Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным ученых, землетрясение произошло 12 августа в 20:41. Интенсивность события в эпицентре оценили в 7 баллов.

По данным оперативных служб Кемеровской области, жертв и разрушений в результате землетрясения нет, сообщил ТАСС. В центре оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса области рассказали, что подземные толчки ощущались в Новокузнецке, Новокузнецком районе, Прокопьевске, Белово, Ленинске-Кузнецком и Киселевске. Как уточнили сейсмологи, местные жители подземные толчки не ощутили. Угрозу цунами также не объявляли.

Власти Новокузнецка сообщили об обследовании жилых домов и соцобъектов. Энергетики осматривают Беловскую ГРЭС – одну из самых мощных электростанций в Кемеровской области, которая ближе других находилась к эпицентру землетрясения. Подземный толчок не повлиял на ее работу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных