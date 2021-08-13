В Кемеровской области произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла

По данным оперативных служб Кемеровской области, жертв и разрушений в результате землетрясения нет, сообщил ТАСС. В центре оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса области рассказали, что подземные толчки ощущались в Новокузнецке, Новокузнецком районе, Прокопьевске, Белово, Ленинске-Кузнецком и Киселевске. Как уточнили сейсмологи, местные жители подземные толчки не ощутили. Угрозу цунами также не объявляли.