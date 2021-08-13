В Кемеровской области произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла
Землетрясение магнитудой 5,4 балла произошло в Кемеровской области недалеко от города Новокузнецк, сообщил Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
По данным ученых, землетрясение произошло 12 августа в 20:41. Интенсивность события в эпицентре оценили в 7 баллов.
По данным оперативных служб Кемеровской области, жертв и разрушений в результате землетрясения нет, сообщил ТАСС. В центре оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса области рассказали, что подземные толчки ощущались в Новокузнецке, Новокузнецком районе, Прокопьевске, Белово, Ленинске-Кузнецком и Киселевске. Как уточнили сейсмологи, местные жители подземные толчки не ощутили. Угрозу цунами также не объявляли.
Власти Новокузнецка сообщили об обследовании жилых домов и соцобъектов. Энергетики осматривают Беловскую ГРЭС – одну из самых мощных электростанций в Кемеровской области, которая ближе других находилась к эпицентру землетрясения. Подземный толчок не повлиял на ее работу.