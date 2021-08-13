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Правительство внесло в Госдуму законопроект об изъятии загранпаспортов за долги

Ведомости

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается изымать загранпаспорта у людей, которым ограничен выезд за рубеж. Такой законопроект опубликован в электронной базе Госдумы.

Законопроект разработало МВД. Документ предусматривает, что помимо прочего, загранпаспорта можно будет изымать у людей, которых признали невыездными из-за неисполнения решений суда. Изымать документы будут судебные приставы, а после исполнения обязательств должник сможет получить паспорт обратно в миграционной службе. 

По закону, органы, принявшие решение о запрете выезда человека за границу, обязаны будут направить ему уведомление или ознакомить его с запретом под роспись не позднее дня, следующего за днем принятия решения об ограничении. 

Также паспорта будут изымать у россиян, которые являются подозреваемыми или обвиняемыми в уголовном деле, еще не отбыли наказание за совершение преступления или имеют доступ к секретной информации. После изъятия документы передадут в госорган, который их выдал.

Право на выезд из России может быть ограничено при наличии долга по алиментам от 10 тыс. руб. или любого другого долга от 30 тыс. руб. На 1 января в списке должников, которым запрещен выезд, были 3,8 млн человек, сообщал ТАСС со ссылкой на статистические данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Ранее по теме: МВД предложило изымать загранпаспорта у должников

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных