Правительство внесло в Госдуму законопроект об изъятии загранпаспортов за долги
Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается изымать загранпаспорта у людей, которым ограничен выезд за рубеж. Такой законопроект опубликован в электронной базе Госдумы.
Законопроект разработало МВД. Документ предусматривает, что помимо прочего, загранпаспорта можно будет изымать у людей, которых признали невыездными из-за неисполнения решений суда. Изымать документы будут судебные приставы, а после исполнения обязательств должник сможет получить паспорт обратно в миграционной службе.
По закону, органы, принявшие решение о запрете выезда человека за границу, обязаны будут направить ему уведомление или ознакомить его с запретом под роспись не позднее дня, следующего за днем принятия решения об ограничении.
Также паспорта будут изымать у россиян, которые являются подозреваемыми или обвиняемыми в уголовном деле, еще не отбыли наказание за совершение преступления или имеют доступ к секретной информации. После изъятия документы передадут в госорган, который их выдал.
Право на выезд из России может быть ограничено при наличии долга по алиментам от 10 тыс. руб. или любого другого долга от 30 тыс. руб. На 1 января в списке должников, которым запрещен выезд, были 3,8 млн человек, сообщал ТАСС со ссылкой на статистические данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).