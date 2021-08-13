Новый «Сапсан» запустят в 2022 году
Первый из 13 «Сапсанов» новой партии прибыл в порт Санкт-Петербурга, он выйдет на маршрут в 2022 г., следует из публикации в официальном Telegram-канале РЖД.
«После дооборудования и окончательной настройки в депо Металлострой новый поезд пройдет серию испытаний. Он выйдет на маршрут уже в следующем году», — говорится в сообщении.
Контракт на поставку 13 новых поездов «Сапсан» был подписан в 2019 г. Все составы выйдут на линию в 2022 и 2023 гг., подчеркнули в РЖД.
Первый «Сапсан» был запущен по маршруту Москва – Санкт-Петербург 17 декабря 2009 г. Сейчас скоростные поезда курсируют между Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом. Между столицами в данный момент курсируют 16 таких поездов.