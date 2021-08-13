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Новый «Сапсан» запустят в 2022 году

Ведомости

Первый из 13 «Сапсанов» новой партии прибыл в порт Санкт-Петербурга, он выйдет на маршрут в 2022 г., следует из публикации в официальном Telegram-канале РЖД.

«После дооборудования и окончательной настройки в депо Металлострой новый поезд пройдет серию испытаний. Он выйдет на маршрут уже в следующем году», — говорится в сообщении.

Контракт на поставку 13 новых поездов «Сапсан» был подписан в 2019 г. Все составы выйдут на линию в 2022 и 2023 гг., подчеркнули в РЖД.

Первый «Сапсан» был запущен по маршруту Москва – Санкт-Петербург 17 декабря 2009 г. Сейчас скоростные поезда курсируют между Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом. Между столицами в данный момент курсируют 16 таких поездов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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