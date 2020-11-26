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В «Сапсанах» появятся купе

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В новых поездах «Сапсан», которые начнут поступать в Россию в 2022 г., появятся спальные купе, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора РЖД Дмитрия Пегова.

«Там будет еще одно новшество, которое мы не успели сделать при модернизации первого поезда "Сапсан" – это закрытое спальное купе», — сказал Пегов. По его словам, в каждом поезде будет по одному спальному купе.

В декабре 2019 г. РЖД к десятилетию «Сапсана» изменила его интерьер. Изменилось цветовое оформление салонов и сидений, у каждого кресла теперь установлены розетки и USB-разъемы.  В «Сапсане» установили другое освещение, добавив функцию регулировки яркости в зависимости от времени суток. РЖД в ближайшие два года собирается обновить все 16 составов.  

Первый «Сапсан» был запущен по маршруту Москва – Санкт-Петербург 17 декабря 2009 г. Сейчас скоростные поезда курсируют между Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом.

Ранее по теме: Как выглядит обновленный «Сапсан»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных