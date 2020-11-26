В «Сапсанах» появятся купе

В декабре 2019 г. РЖД к десятилетию «Сапсана» изменила его интерьер. Изменилось цветовое оформление салонов и сидений, у каждого кресла теперь установлены розетки и USB-разъемы. В «Сапсане» установили другое освещение, добавив функцию регулировки яркости в зависимости от времени суток. РЖД в ближайшие два года собирается обновить все 16 составов.