В «Сапсанах» появятся купе
«Там будет еще одно новшество, которое мы не успели сделать при модернизации первого поезда "Сапсан" – это закрытое спальное купе», — сказал Пегов. По его словам, в каждом поезде будет по одному спальному купе.
В декабре 2019 г. РЖД к десятилетию «Сапсана» изменила его интерьер. Изменилось цветовое оформление салонов и сидений, у каждого кресла теперь установлены розетки и USB-разъемы. В «Сапсане» установили другое освещение, добавив функцию регулировки яркости в зависимости от времени суток. РЖД в ближайшие два года собирается обновить все 16 составов.
Первый «Сапсан» был запущен по маршруту Москва – Санкт-Петербург 17 декабря 2009 г. Сейчас скоростные поезда курсируют между Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом.