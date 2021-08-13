Генсек ООН потребовал у талибов прекратить наступление

Он напомнил, что в результате боев между талибами и правительством в последние месяцы 241 000 человек были вынуждены покинуть свои дома. «Больницы переполнены. Продовольствие и медикаменты сокращаются. Разрушаются дороги, мосты, школы, поликлиники и другая важная инфраструктура. Невероятная трагедия для многострадального народа», — подчеркнул Гутерреш. Он добавил, что переход Афганистана под контроль «Талибана» особенно угрожает правам и безопасности женщин.