Генсек ООН потребовал у талибов прекратить наступление
Движение «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) должно немедленно прекратить наступление на контролируемые правительством Афганистана территории, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.
«Я призываю "Талибан" немедленно остановить наступление и добросовестно вести переговоры в интересах Афганистана и его народа», — следует из заявления Гутерреша, опубликованного на сайте ООН. По его словам, ситуация в стране «выходит из-под контроля».
Он напомнил, что в результате боев между талибами и правительством в последние месяцы 241 000 человек были вынуждены покинуть свои дома. «Больницы переполнены. Продовольствие и медикаменты сокращаются. Разрушаются дороги, мосты, школы, поликлиники и другая важная инфраструктура. Невероятная трагедия для многострадального народа», — подчеркнул Гутерреш. Он добавил, что переход Афганистана под контроль «Талибана» особенно угрожает правам и безопасности женщин.
12 августа представители «Талибана» заявили о захвате второго по величине города Афганистана — Кандагара. Кроме того, талибы взяли еще один значительный афганский город — Газни, центр одноименной провинции, расположенный на юго-западе страны, на пути из Кабула в Кандагар. Не считая Газни, с прошлой пятницы под контроль талибов попали столицы девяти провинций: Файзабад, Фарах, Пули-Хумри, Сари-Пуль, Шеберган, Айбак, Кундуз, Талукан и Зарандж.
Правительство Афганистана начало стремительно терять контроль над территорией страны с мая, после того, как по указанию президента США Джо Байдена начался вывод американских войск из страны. Они должны покинуть афганскую территорию, за исключением аэропорта Кабула и охраны дипмиссий, к началу сентября. К началу июля из Афганистана ушла большая часть американских подразделений.