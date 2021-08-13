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Генсек ООН потребовал у талибов прекратить наступление

Ведомости

Движение «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) должно немедленно прекратить наступление на контролируемые правительством Афганистана территории, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

«Я призываю "Талибан" немедленно остановить наступление и добросовестно вести переговоры в интересах Афганистана и его народа», — следует из заявления Гутерреша, опубликованного на сайте ООН. По его словам, ситуация в стране «выходит из-под контроля».

Он напомнил, что в результате боев между талибами и правительством в последние месяцы 241 000 человек были вынуждены покинуть свои дома. «Больницы переполнены. Продовольствие и медикаменты сокращаются. Разрушаются дороги, мосты, школы, поликлиники и другая важная инфраструктура. Невероятная трагедия для многострадального народа», — подчеркнул Гутерреш. Он добавил, что переход Афганистана под контроль «Талибана» особенно угрожает правам и безопасности женщин.

12 августа представители «Талибана» заявили о захвате второго по величине города Афганистана — Кандагара. Кроме того, талибы взяли еще один значительный афганский город — Газни, центр одноименной провинции, расположенный на юго-западе страны, на пути из Кабула в Кандагар. Не считая Газни, с прошлой пятницы под контроль талибов попали столицы девяти провинций: Файзабад, Фарах, Пули-Хумри, Сари-Пуль, Шеберган, Айбак, Кундуз, Талукан и Зарандж.

Правительство Афганистана начало стремительно терять контроль над территорией страны с мая, после того, как по указанию президента США Джо Байдена начался вывод американских войск из страны. Они должны покинуть афганскую территорию, за исключением аэропорта Кабула и охраны дипмиссий, к началу сентября. К началу июля из Афганистана ушла большая часть американских подразделений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных