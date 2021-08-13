Европейские страны начали закрывать посольства в Афганистане

В МИД Дании пояснили, что «ситуация с безопасностью в Афганистане усложнилась» и «ситуация развивается даже быстрее, чем многие опасались», поэтому Копенгаген считает, что несет ответственность перед сотрудниками. «Нынешним местным сотрудникам посольства Дании в Кабуле, а также предыдущим сотрудникам посольства или людям, работавшим в Минобороны Дании и работавшим в течение последних двух лет, предлагается возможность эвакуироваться в Данию», — сообщили в датском МИД. Там добавили, что эвакуация будет осуществляться постепенно, чтобы посольство в Кабуле могло некоторое время продолжать работу.