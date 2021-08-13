Европейские страны начали закрывать посольства в Афганистане
Дания и Норвегия объявили о временном закрытии посольств и эвакуации дипломатического персонала из Афганистана, Германия анонсировала снижение численности сотрудников совей миссии в Кабуле до минимума. Это происходит на фоне захвата запрещенной в России террористической группировки «Талибан» ключевых афганских городов и наступления на столицу страны.
В МИД Дании пояснили, что «ситуация с безопасностью в Афганистане усложнилась» и «ситуация развивается даже быстрее, чем многие опасались», поэтому Копенгаген считает, что несет ответственность перед сотрудниками. «Нынешним местным сотрудникам посольства Дании в Кабуле, а также предыдущим сотрудникам посольства или людям, работавшим в Минобороны Дании и работавшим в течение последних двух лет, предлагается возможность эвакуироваться в Данию», — сообщили в датском МИД. Там добавили, что эвакуация будет осуществляться постепенно, чтобы посольство в Кабуле могло некоторое время продолжать работу.
«Ситуация такова, что сейчас мы инициируем временное закрытие и эвакуацию нашего посольства в Кабуле», — приводит пресс-служба МИД Норвегии слова главы ведомства Ине Эриксен Сёрейде. Она подчеркнула, что закрытие посольства «носит временный характер», и «Норвегия вновь откроет посольство в Кабуле, когда это позволит ситуация».
«Сотрудники посольства доставлены в Норвегию. Это касается как прикомандированных дипломатов, так и местных афганцев с ближайшими родственниками, которые хотят уехать», — пояснили в норвежском МИД. Там также напомнили, что с 4 августа призывают покинуть страну всех норвежских граждан.
Кроме того, глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что власти Германии приняли решение свести к минимуму штат персонала в своем посольстве в Кабуле и ускорить вывоз дипломатов из Афганистана. Ранее сегодня глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США планируют в ближайшие недели сократить численность сотрудников американского посольства в Кабуле. До этого The Washington Post со ссылкой на источники в американском правительстве сообщила, что в Белом доме допускают падение столицы Афганистана — Кабула — в течение 90 дней.
12 августа представители «Талибана» заявили о захвате второго по величине города Афганистана — Кандагара. Кроме того, талибы взяли еще один значительный афганский город — Газни, центр одноименной провинции, расположенный на юго-западе страны, на пути из Кабула в Кандагар. Не считая Газни, с прошлой пятницы под контроль талибов попали столицы девяти провинций: Файзабад, Фарах, Пули-Хумри, Сари-Пуль, Шеберган, Айбак, Кундуз, Талукан и Зарандж.
13 августа шли ожесточенные бои за Мазари-Шариф на севере страны. По заявлению «Талибана», движение контролирует 90% государственной границы страны, в том числе весь участок с Узбекистаном, Таджикистаном и Ираном. Военно-политическая ситуация в Афганистане начала ухудшаться в мае на фоне того, как по указанию президента США Джо Байдена начался вывод американских войск из страны. Они должны покинуть афганскую территорию, за исключением аэропорта Кабула и охраны дипмиссий, к началу сентября.