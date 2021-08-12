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Госдеп анонсировал сокращение численности дипломатов в Кабуле

Ведомости

США планируют в ближайшие недели сократить численность сотрудников американского посольства в Кабуле, сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

«Мы продолжаем сокращать наше гражданское присутствие в Кабуле на фоне меняющейся ситуации с безопасностью. В предстоящие недели мы рассчитываем сократить [свое присутствие] в Афганистане до базового дипломатического представительства», — сказал он на брифинге.

При этом Прайс отметил, что американская дипмиссия в Кабуле продолжит свою работу. Для обеспечения вывоза дипломатов в аэропорт Кабула Пентагон перебросит дополнительные силы, отметил представитель Госдепа.

«Для содействия этой эвакуации Министерство обороны [США] временно направит дополнительный персонал в международный аэропорт имени Хамида Карзая в Кабуле», — отметил он.

Согласно сообщению пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, всего в Афганистан в ближайшие 48 часов дополнительно направятся около 3 тыс. военнослужащих США.

Ранее 12 августа представители запрещенного в России экстремистского движения «Талибан» также заявили о захвате второго по величине города Афганистана — Кандагара. Кроме того, талибы взяли сегодня еще один значительный афганский город — Газни, центр одноименной провинции, расположенный на юго-западе страны, на пути из Кабула в Кандагар.

Не считая Газни, с прошлой пятницы под контроль талибов попали столицы девяти провинций: Файзабад, Фарах, Пули-Хумри, Сари-Пуль, Шеберган, Айбак, Кундуз, Талукан и Зарандж. Идут ожесточенные бои за Мазари-Шариф на севере страны. The Washington Post со ссылкой на источники в американском правительстве сообщила, что в Белом доме допускают падение столицы Афганистана — Кабула — в течение 90 дней. По заявлению «Талибана», движение контролирует 90% государственной границы страны.

Военно-политическая ситуация в Афганистане начала ухудшаться в мае на фоне того, как по указанию президента США Джо Байдена начался вывод американских войск из страны. Они должны покинуть афганскую территорию, за исключением аэропорта Кабула и охраны дипмиссий, к началу сентября. Афганское правительство также потеряло контроль почти над всем участком государственной границы с Ираном, Узбекистаном и Таджикистаном.

Ранее по теме: СМИ сообщили о захвате «Талибаном» города Герат

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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