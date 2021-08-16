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СМИ: в Петербурге за взятку задержали начальника службы по борьбе с коррупцией на таможне

Ведомости

В Санкт-Петербурге по подозрению во взяточничестве задержали начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления. Об этом сообщают «Интерфакс» и «РЕН ТВ» со ссылкой на источники.

«Исполняющий обязанности начальника службы по противодействию коррупции [Максим] Розсыпало задержан по подозрению в получении взятки в рамках возбужденного уголовного дела», — сказал собеседник «Интерфакса». Источники «РЕН-ТВ» в управлении «К» ФСБ пояснили, что Розсыпало взяли с поличным, в момент получения взятки. Ему вменяют «получение взятки в крупном размере», ее размер не называется.

На сайте Северо-Западного таможенного управления Розсыпало все еще значится и.о. начальника управления по борьбе с коррупцией. Каких-либо данных его биографии там не приводится. Известно, что этот пост он занимает около года. Предшественник Розсыпало Максим Мамчур не приходил на службу без предупреждения руководства и, по информации СМИ, покинул Россию. Его уволили в конце 2019 г. за грубое нарушение служебной дисциплины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных