СМИ: в Петербурге за взятку задержали начальника службы по борьбе с коррупцией на таможне
В Санкт-Петербурге по подозрению во взяточничестве задержали начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления. Об этом сообщают «Интерфакс» и «РЕН ТВ» со ссылкой на источники.
«Исполняющий обязанности начальника службы по противодействию коррупции [Максим] Розсыпало задержан по подозрению в получении взятки в рамках возбужденного уголовного дела», — сказал собеседник «Интерфакса». Источники «РЕН-ТВ» в управлении «К» ФСБ пояснили, что Розсыпало взяли с поличным, в момент получения взятки. Ему вменяют «получение взятки в крупном размере», ее размер не называется.
На сайте Северо-Западного таможенного управления Розсыпало все еще значится и.о. начальника управления по борьбе с коррупцией. Каких-либо данных его биографии там не приводится. Известно, что этот пост он занимает около года. Предшественник Розсыпало Максим Мамчур не приходил на службу без предупреждения руководства и, по информации СМИ, покинул Россию. Его уволили в конце 2019 г. за грубое нарушение служебной дисциплины.