Гидрометцентр назвал срок сохранения аномальной жары в России
Аномально теплая погода сохранится в Центральной России до конца рабочей недели, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
«Во второй половине недели температуры днем будут все еще высокими, но будет более облачно. В Москве будет выше нормы на три-четыре градуса», — сказал Вильфанд, отметив, что в понедельник днем температура воздуха достигнет 25-28 градусов, во вторник и среду – 29 градусов.
Температурная норма будет превышена примерно на 10 градусов на востоке Европейской территории России, в Приволжском федеральном округе, на востоке Северо-Кавказского и Южного федерального округа. В Поволжье воздух прогреется до 25 градусов, на нижней Волге – до 38-40 градусов. В Якутии температура превысит норму на пять-шесть градусов и в максимуме достигнет 25-29 градусов. На юге Хабаровского края и в Амурской области также ожидается температура выше 25 градусов, рассказал Вильфанд.
По его словам, в целом по России аномально теплая погода сохранится до середины текущей недели.