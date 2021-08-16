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Гидрометцентр назвал срок сохранения аномальной жары в России

Ведомости

Аномально теплая погода сохранится в Центральной России до конца рабочей недели, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«Во второй половине недели температуры днем будут все еще высокими, но будет более облачно. В Москве будет выше нормы на три-четыре градуса», — сказал Вильфанд, отметив, что в понедельник днем температура воздуха достигнет 25-28 градусов, во вторник и среду – 29 градусов.

Температурная норма будет превышена примерно на 10 градусов на востоке Европейской территории России, в Приволжском федеральном округе, на востоке Северо-Кавказского и Южного федерального округа. В Поволжье воздух прогреется до 25 градусов, на нижней Волге – до 38-40 градусов. В Якутии температура превысит норму на пять-шесть градусов и в максимуме достигнет 25-29 градусов. На юге Хабаровского края и в Амурской области также ожидается температура выше 25 градусов, рассказал Вильфанд.

По его словам, в целом по России аномально теплая погода сохранится до середины текущей недели.

Ранее по теме: В Гидрометцентре пообещали аномально теплую погоду в Центральной России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных