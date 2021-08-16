Гидрометцентр назвал срок сохранения аномальной жары в России

Температурная норма будет превышена примерно на 10 градусов на востоке Европейской территории России, в Приволжском федеральном округе, на востоке Северо-Кавказского и Южного федерального округа. В Поволжье воздух прогреется до 25 градусов, на нижней Волге – до 38-40 градусов. В Якутии температура превысит норму на пять-шесть градусов и в максимуме достигнет 25-29 градусов. На юге Хабаровского края и в Амурской области также ожидается температура выше 25 градусов, рассказал Вильфанд.