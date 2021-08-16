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В России пятый день подряд зафиксировали более 800 умерших от COVID-19

Ведомости

В России за последние сутки коронавирус выявили у 20 765 человек, следует из статистики оперштаба на 16 августа. Это минимум с 29 июня, когда в стране было зарегистрировано 20 616 случаев COVID-19.

Умерли за сутки 806 пациентов. Число погибших превышает 800 пятый день подряд. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 621 601. Умерли за все время пандемии 171 305 человек. Вчера, 15 августа, оперштаб сообщил о 21 624 новых случаях COVID-19 и 816 летальных исходах.

В Москве за сутки выявили 1489 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2152 человека, скончались 54 пациента. За все время пандемии в столице выявили 1 543 648 случаев болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1383), Московская (+1362), Свердловская (+529) и Нижегородская (+528) области.

За сутки полностью выздоровел 15 601 пациент. Общее число выздоровевших возросло до 5 899 917.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 207 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,3 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 36,6 млн случаев, Индии (более 32,2 млн) и Бразилии (свыше 20,3 млн). Россия по этому показателю занимает четвертое место в мире.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных