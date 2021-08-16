СК подтвердил задержание в Петербурге начальника службы по борьбе с коррупцией

На сайте Северо-Западного таможенного управления Розсыпало все еще значится и. о. начальника управления по борьбе с коррупцией. Каких-либо данных его биографии там не приводится. Известно, что этот пост он занимает около года. Предшественник Розсыпало Максим Мамчур не приходил на службу без предупреждения руководства и, по информации СМИ, покинул Россию. Его уволили в конце 2019 г. за грубое нарушение служебной дисциплины.