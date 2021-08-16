СК подтвердил задержание в Петербурге начальника службы по борьбе с коррупцией
Следователи задержали в Москве исполняющего обязанности начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщило западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.
«По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), задержан и. о. начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС России», – говорится в сообщении. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
Имя задержанного в сообщении СК не указано. Ранее «Интерфакс» и «РЕН ТВ» со ссылкой на источники сообщили о задержании и. о. начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления Максима Розсыпало по подозрению во взяточничестве.
По данным следствия, в июле 2021 г. подозреваемый вступил с должностными лицами управления в преступный сговор, чтобы систематически получать взятки от представителя коммерческой организации за непринятие мер по проверке юридического лица при проведении процедуры таможенного оформления. В частности, посредник задержанного потребовал от коммерсанта передать $700 за беспрепятственное таможенное оформление автомобиля.
«Склонив предпринимателя к передаче взятки, посредник получил от него свыше 1 млн руб. за непринятие дополнительных мер в части таможенного контроля при оформлении 20 автомобилей, которые впоследствии передал и. о. начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления в рамках оперативно-розыскных мероприятий», — рассказали в ведомстве.
На сайте Северо-Западного таможенного управления Розсыпало все еще значится и. о. начальника управления по борьбе с коррупцией. Каких-либо данных его биографии там не приводится. Известно, что этот пост он занимает около года. Предшественник Розсыпало Максим Мамчур не приходил на службу без предупреждения руководства и, по информации СМИ, покинул Россию. Его уволили в конце 2019 г. за грубое нарушение служебной дисциплины.