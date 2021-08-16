«Аэрофлот» начнет облетать воздушное пространство Афганистана
«Аэрофлот» будет облетать воздушное пространство Афганистана «до нормализации обстановки» в стране, сообщил «Ведомостям» официальный представитель авиакомпании Михаил Демин.
«Действительно, временно, до нормализации обстановки, самолеты Аэрофлота будут облетать воздушное пространство Афганистана», — сказал Демин. Он отметил, что «фактически, ограничения касаются двух рейсов: Дели и Бангкок. И наше решение согласуется с позицией регулятора».
15 августа боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну в неизвестном направлении, высшие чиновники также уехали из страны.
Военно-политическая обстановка в Афганистане начала стремительно меняться с мая после начала вывода войск США из страны. За июль и первую половину августа поддерживаемые Вашингтоном афганские власти потеряли контроль над большей частью страны, а к середине месяца под власть талибов перешли все крупные города Афганистана кроме Кабула, Кандагара и Мазари-Шарифа, а также вся граница. 12 августа пал Кандагар, утром 15 августа — Мазари-Шариф.
Иностранные посольства ранее эвакуировали свой персонал в аэропорт Кабула для подготовки к вывозу за пределы страны. Посольство России остается в афганской столице. В российском МИДе пояснили, что талибы дали гарантии безопасности для дипломатов. Позже бойцы «Талибана» взяли под охрану внешний периметр российской дипмиссии.