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«Аэрофлот» начнет облетать воздушное пространство Афганистана

Ведомости

«Аэрофлот» будет облетать воздушное пространство Афганистана «до нормализации обстановки» в стране, сообщил «Ведомостям» официальный представитель авиакомпании Михаил Демин. 

«Действительно, временно, до нормализации обстановки, самолеты Аэрофлота будут облетать воздушное пространство Афганистана», — сказал Демин. Он отметил, что «фактически, ограничения касаются двух рейсов: Дели и Бангкок. И наше решение согласуется с позицией регулятора». 

15 августа боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну в неизвестном направлении, высшие чиновники также уехали из страны.

Военно-политическая обстановка в Афганистане начала стремительно меняться с мая после начала вывода войск США из страны. За июль и первую половину августа поддерживаемые Вашингтоном афганские власти потеряли контроль над большей частью страны, а к середине месяца под власть талибов перешли все крупные города Афганистана кроме Кабула, Кандагара и Мазари-Шарифа, а также вся граница. 12 августа пал Кандагар, утром 15 августа — Мазари-Шариф.

Иностранные посольства ранее эвакуировали свой персонал в аэропорт Кабула для подготовки к вывозу за пределы страны. Посольство России остается в афганской столице. В российском МИДе пояснили, что талибы дали гарантии безопасности для дипломатов. Позже бойцы «Талибана» взяли под охрану внешний периметр российской дипмиссии.

Ранее по теме: Трое пытавшихся улететь на шасси самолета ВВС США из Кабула погибли при падении

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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