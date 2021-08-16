В Красном Кресте заявили о тысячах раненых в Афганистане

Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну в неизвестном направлении, высшие чиновники также бежали. Иностранные посольства эвакуировали свой персонал в аэропорт Кабула для подготовки к вывозу за пределы страны. Это произошло чуть более чем через два месяца после того, как президент США Джо Байден инициировал вывод американских войск из страны.