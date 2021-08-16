В Красном Кресте заявили о тысячах раненых в Афганистане
Международный комитет Красного Креста (МККК) совместно с обществом Красного Полумесяца в Афганистане оказывает помощь тысячам раненых в Афганистане, сообщил в Twitter президент МККК Петер Маурер.
«Мы продолжаем предоставлять срочную помощь в стране: лечим тысячи раненых и вместе с афганским обществом Красного Полумесяца работаем над возвращением тел убитых в боях их семьям», — написал он.
Накануне, 15 августа, боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было.
Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну в неизвестном направлении, высшие чиновники также бежали. Иностранные посольства эвакуировали свой персонал в аэропорт Кабула для подготовки к вывозу за пределы страны. Это произошло чуть более чем через два месяца после того, как президент США Джо Байден инициировал вывод американских войск из страны.