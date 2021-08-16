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В Красном Кресте заявили о тысячах раненых в Афганистане

Ведомости

Международный комитет Красного Креста (МККК) совместно с обществом Красного Полумесяца в Афганистане оказывает помощь тысячам раненых в Афганистане, сообщил в Twitter президент МККК Петер Маурер.

«Мы продолжаем предоставлять срочную помощь в стране: лечим тысячи раненых и вместе с афганским обществом Красного Полумесяца работаем над возвращением тел убитых в боях их семьям», — написал он.

Накануне, 15 августа, боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было.

Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну в неизвестном направлении, высшие чиновники также бежали. Иностранные посольства эвакуировали свой персонал в аэропорт Кабула для подготовки к вывозу за пределы страны. Это произошло чуть более чем через два месяца после того, как президент США Джо Байден инициировал вывод американских войск из страны.

Ранее по теме: Трое пытавшихся улететь из Кабула на шасси самолета ВВС США погибли при падении

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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