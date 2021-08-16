Суд в Москве арестовал и. о. главы антикоррупционной службы управления ФТС

Ранее в СК России сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Следователи установили, что в июле текущего года подозреваемый вступил в преступный сговор с иными должностными лицами Северо-Западного таможенного управления ФТС России. Сговор был направлен на систематическое получение от представителя коммерческой организации взяток за непринятие дополнительных мер по проверке юрлиц при проведении процедуры таможенного оформления.