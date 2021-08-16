Суд в Москве арестовал и. о. главы антикоррупционной службы управления ФТС
Дорогомиловский суд Москвы арестовал до 14 октября и. о. начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС России Максима Розсыпало по делу о получении крупной взятки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Постановлением Дорогомиловского районного суда города Москвы от 16 августа Розсыпало М. А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 14 октября», — сообщили в пресс-службе.
Ранее в СК России сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Следователи установили, что в июле текущего года подозреваемый вступил в преступный сговор с иными должностными лицами Северо-Западного таможенного управления ФТС России. Сговор был направлен на систематическое получение от представителя коммерческой организации взяток за непринятие дополнительных мер по проверке юрлиц при проведении процедуры таможенного оформления.
По данным следствия, фигурант уголовного дела, реализуя задуманное, нашел посредника, который выдвинул коммерсанту требование о передаче $700 за беспрепятственное таможенное оформление одного автомобиля.