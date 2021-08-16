Путин упростил получение гражданства победителям конкурса «Лидеры России»
Президент России Владимир Путин упростил процедуру получения гражданства РФ победителям конкурсов, организованных АНО «Россия — страна возможностей». Об этом говорится в указе президента, который опубликован на официальном портале правовой информации.
«Россия — страна возможностей» организовывает в том числе конкурс управленцев «Лидеры России». Организация была создана в 2018 г. по инициативе Путина.
Наличие документа, подтверждающего победу в конкурсах, проводимых АНО, будет учитываться при обращении с заявлением о получении российского гражданства.
О намерении упростить получение гражданства РФ для победителей конкурсов АНО «Россия — страна возможностей» Путин сообщил в марте на заседании наблюдательного совета организации.