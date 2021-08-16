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Путин упростил получение гражданства победителям конкурса «Лидеры России»

Ведомости

Президент России Владимир Путин упростил процедуру получения гражданства РФ победителям конкурсов, организованных АНО «Россия — страна возможностей». Об этом говорится в указе президента, который опубликован на официальном портале правовой информации. 

«Россия — страна возможностей» организовывает в том числе конкурс управленцев «Лидеры России». Организация была создана в 2018 г. по инициативе Путина.

Наличие документа, подтверждающего победу в конкурсах, проводимых АНО, будет учитываться при обращении с заявлением о получении российского гражданства. 

О намерении упростить получение гражданства РФ для победителей конкурсов АНО «Россия — страна возможностей» Путин сообщил в марте на заседании наблюдательного совета организации.

Ранее по теме: Путин одобрил проект соглашения с Южной Осетией о двойном гражданстве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных