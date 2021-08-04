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Путин одобрил проект соглашения с Южной Осетией о двойном гражданстве

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин одобрил проект соглашения о двойном гражданстве между Россией и Южной Осетией. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Одобрить предварительно проработанный с югоосетинской стороной проект соглашения, разрешив МИД России вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера», — говорится в документе. Отмечается, что предложение МИД России согласованно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. 

Согласно документу граждане одной стороны вправе без отказа от имеющегося у них гражданства приобретать гражданство другой стороны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных