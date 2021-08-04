Путин одобрил проект соглашения с Южной Осетией о двойном гражданстве

«Одобрить предварительно проработанный с югоосетинской стороной проект соглашения, разрешив МИД России вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера», — говорится в документе. Отмечается, что предложение МИД России согласованно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.