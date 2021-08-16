Число жертв наводнения в Турции достигло 72
Количество погибших в результате наводнения в причерноморских районах Турции достигло 72, сообщает Associated Press со ссылкой на турецкое управление по чрезвычайным ситуациям.
Сильные дожди начались в ряде регионов Турции 11 августа, они привели к наводнениям, которые уничтожили многие дома, мосты, и автомобили, а также заблокировали проезд по ряду дорог. Больше всего (60) людей погибло в провинции Кастамону.
Согласно официальным данным, не менее 47 человек все еще считаются пропавшими без вести. В спасательной операции задействованы более 8 000 сотрудников.
Из-за наводнения власти были вынуждены эвакуировать около 2 400 человек, они размещены в местах временного пребывания. Порядка 40 деревень остаются без электричества.