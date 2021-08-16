ВОЗ попросила $7,7 млрд на борьбу с распространением «дельта»-штамма коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) попросила у мирового сообщества выделить $7,7 млрд на борьбу с распространением опасных вариантов коронавируса, включая штамм «дельта», передает ТАСС со ссылкой на сообщение организации.
Средства пойдут на финансирование международной программы ACT-Accelerator. В частности, речь идет о расширении тестирования на коронавирус, улучшении методов слежки за появлением новых штаммов вируса, а также о поставках кислорода в больницы и предоставлении защитных средств медработникам.
«Эти инвестиции — лишь небольшая часть затрат правительств на борьбу с COVID-19», — заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, если «изыскать эти средства сейчас и остановить распространение дельта-штамма в наиболее уязвимых странах» не получится, то «за последствия придется заплатить всем нам позже в этом году».
В ВОЗ добавили, что мир сейчас находится в острой фазе пандемии коронавируса, ситуация усугубляется тем, что во многих странах низкий уровень вакцинации. В итоге «мир остается уязвимым к новым вариантам» коронавируса, которые могут быть более опасны чем те, что уже получили распространение.
Ранее в августе руководитель группы экспертов ВОЗ, датский ученый Питер Эмбарек заявил, что первым человеком, который заразился новым коронавирусом, мог стать сотрудник лаборатории в Ухане (Китай), который собирал образцы у летучих мышей в естественной среде.