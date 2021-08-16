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ВОЗ попросила $7,7 млрд на борьбу с распространением «дельта»-штамма коронавируса

Ведомости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) попросила у мирового сообщества выделить $7,7 млрд на борьбу с распространением опасных вариантов коронавируса, включая штамм «дельта», передает ТАСС со ссылкой на сообщение организации.

Средства пойдут на финансирование международной программы ACT-Accelerator. В частности, речь идет о расширении тестирования на коронавирус, улучшении методов слежки за появлением новых штаммов вируса, а также о поставках кислорода в больницы и предоставлении защитных средств медработникам.

«Эти инвестиции — лишь небольшая часть затрат правительств на борьбу с COVID-19», — заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, если «изыскать эти средства сейчас и остановить распространение дельта-штамма в наиболее уязвимых странах» не получится, то «за последствия придется заплатить всем нам позже в этом году».

В ВОЗ добавили, что мир сейчас находится в острой фазе пандемии коронавируса, ситуация усугубляется тем, что во многих странах низкий уровень вакцинации. В итоге «мир остается уязвимым к новым вариантам» коронавируса, которые могут быть более опасны чем те, что уже получили распространение.

Ранее в августе руководитель группы экспертов ВОЗ, датский ученый Питер Эмбарек заявил, что первым человеком, который заразился новым коронавирусом, мог стать сотрудник лаборатории в Ухане (Китай), который собирал образцы у летучих мышей в естественной среде.

Ранее по теме: В ВОЗ назвали вероятное место начала распространения коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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