ВОЗ попросила $7,7 млрд на борьбу с распространением «дельта»-штамма коронавируса

«Эти инвестиции — лишь небольшая часть затрат правительств на борьбу с COVID-19», — заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, если «изыскать эти средства сейчас и остановить распространение дельта-штамма в наиболее уязвимых странах» не получится, то «за последствия придется заплатить всем нам позже в этом году».