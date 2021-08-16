Путин наградил более 250 медиков за вклад в борьбу с пандемией
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении государственных наград более 250 медицинским работникам за вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Медики награждены орденами, медалями, а также почетными званиями. За заслуги перед Отечеством» II степени, в частности, награждена заместитель гендиректора — заведующая отделом Национального медицинского исследовательского центра гематологии, главный внештатный трансфузиолог Минздрава России Татьяна Гапонова. Орденом Пирогова президент наградил гендиректора Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, главного внештатного кардиолога Минздрава Сергея Бойцова.
Премьер-министр Михаил Мишустин в августе заявил, что правительство выделит более 46 млрд руб. на продолжение специальных выплат медицинским работникам. «Правительство будет и далее их поддерживать, направим свыше 46 млрд руб. на специальные социальные выплаты медицинским работникам», — сказал Мишустин, отметив, что в рамках борьбы с коронавирусом врачи и медсестры по всей стране продолжают трудиться в непростых условиях.