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Путин наградил более 250 медиков за вклад в борьбу с пандемией

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении государственных наград более 250 медицинским работникам за вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

Медики награждены орденами, медалями, а также почетными званиями. За заслуги перед Отечеством» II степени, в частности, награждена заместитель гендиректора — заведующая отделом Национального медицинского исследовательского центра гематологии, главный внештатный трансфузиолог Минздрава России Татьяна Гапонова. Орденом Пирогова президент наградил гендиректора Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, главного внештатного кардиолога Минздрава Сергея Бойцова. 

Премьер-министр Михаил Мишустин в августе заявил, что правительство выделит более 46 млрд руб. на продолжение специальных выплат медицинским работникам. «Правительство будет и далее их поддерживать, направим свыше 46 млрд руб. на специальные социальные выплаты медицинским работникам», — сказал Мишустин, отметив, что в рамках борьбы с коронавирусом врачи и медсестры по всей стране продолжают трудиться в непростых условиях.

Ранее по теме: Мишустин сообщил о планах выделить 46 млрд рублей на соцвыплаты медработникам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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