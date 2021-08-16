Путин наградил более 250 медиков за вклад в борьбу с пандемией

Премьер-министр Михаил Мишустин в августе заявил, что правительство выделит более 46 млрд руб. на продолжение специальных выплат медицинским работникам. «Правительство будет и далее их поддерживать, направим свыше 46 млрд руб. на специальные социальные выплаты медицинским работникам», — сказал Мишустин, отметив, что в рамках борьбы с коронавирусом врачи и медсестры по всей стране продолжают трудиться в непростых условиях.