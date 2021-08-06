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Мишустин сообщил о планах выделить 46 млрд рублей на соцвыплаты медработникам

Ведомости

Правительство выделит более 46 млрд руб. на продолжение специальных выплат медицинским работникам, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства, передает ТАСС.

«Правительство будет и далее их поддерживать, направим свыше 46 млрд руб. на специальные социальные выплаты медицинским работникам», — сказал Мишустин, отметив, что в рамках борьбы с коронавирусом врачи и медсестры по всей стране продолжают трудиться в непростых условиях.

Ранее Мишустин в ходе посещения городской клинической больницы №40 в Коммунарке заявил, что правительство выделит 25 млрд руб. на поддержку российской системы здравоохранения.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что российским медикам за работу с заболевшими COVID-19 с начала 2021 г. выплатили более 72 млрд руб. Всего, по словам вице-премьера, на поддержку здравоохранения в 2020 г. было направлено 609 млрд руб., а 265 млрд руб. – в 2021 г. В середине февраля правительство России выделило дополнительно 49 млрд руб. на выплаты медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом.

Ранее по теме: Правительство выделит 25 млрд рублей на поддержку системы здравоохранения

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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