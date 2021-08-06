Мишустин сообщил о планах выделить 46 млрд рублей на соцвыплаты медработникам
Правительство выделит более 46 млрд руб. на продолжение специальных выплат медицинским работникам, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства, передает ТАСС.
«Правительство будет и далее их поддерживать, направим свыше 46 млрд руб. на специальные социальные выплаты медицинским работникам», — сказал Мишустин, отметив, что в рамках борьбы с коронавирусом врачи и медсестры по всей стране продолжают трудиться в непростых условиях.
Ранее Мишустин в ходе посещения городской клинической больницы №40 в Коммунарке заявил, что правительство выделит 25 млрд руб. на поддержку российской системы здравоохранения.
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что российским медикам за работу с заболевшими COVID-19 с начала 2021 г. выплатили более 72 млрд руб. Всего, по словам вице-премьера, на поддержку здравоохранения в 2020 г. было направлено 609 млрд руб., а 265 млрд руб. – в 2021 г. В середине февраля правительство России выделило дополнительно 49 млрд руб. на выплаты медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом.