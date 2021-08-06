Мишустин сообщил о планах выделить 46 млрд рублей на соцвыплаты медработникам

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что российским медикам за работу с заболевшими COVID-19 с начала 2021 г. выплатили более 72 млрд руб. Всего, по словам вице-премьера, на поддержку здравоохранения в 2020 г. было направлено 609 млрд руб., а 265 млрд руб. – в 2021 г. В середине февраля правительство России выделило дополнительно 49 млрд руб. на выплаты медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом.