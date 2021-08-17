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Титов предложил допустить в Россию одобренные ВОЗ иностранные вакцины

Ведомости

Необходимо допустить в страну иностранные вакцины от коронавируса нового типа, которые сертифицированы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов, передает ТАСС.

«Мы все-таки требуем сертификацию иностранных вакцин. У людей должен быть выбор: они должны иметь возможность выбрать любую из сертифицированных ВОЗ вакцин», — сказал Титов. По его словам, в то время как «Спутник V» не сертифицирована ВОЗ, у жителей России должна быть возможность привиться одобренными организацией вакцинами.

В середине августа в ВОЗ заявили, что рассчитывают одобрить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» к середине сентября. До этого генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что фонд ожидает одобрения «Спутника V» ВОЗ в сентябре или октябре.

ВОЗ зарегистрировала уже семь вакцин: производства Pfizer/BionTech, Moderna, Johnson & Johnson, две вакцины от компании AstraZeneca, разработанные совместно с Оксфордским университетом и Южной Кореей, а также две китайские вакцины — от Sinopharm и Sinovac. В свою очередь, эти вакцины не зарегистрированы в России.

В Кремле ранее утверждали, что готовы рассмотреть признание иностранных вакцин, в том числе, одобренных в Европе, а также сертификатов о вакцинации, если там начнут признавать российские препараты и удостоверяющие прививку документы.

Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным разработчиков, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. В настоящий момент вакцина одобрена в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек. В России также зарегистрированы вакцины «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт». Массовая вакцинация в стране началась в январе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных