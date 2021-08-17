Титов предложил допустить в Россию одобренные ВОЗ иностранные вакцины
Необходимо допустить в страну иностранные вакцины от коронавируса нового типа, которые сертифицированы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов, передает ТАСС.
«Мы все-таки требуем сертификацию иностранных вакцин. У людей должен быть выбор: они должны иметь возможность выбрать любую из сертифицированных ВОЗ вакцин», — сказал Титов. По его словам, в то время как «Спутник V» не сертифицирована ВОЗ, у жителей России должна быть возможность привиться одобренными организацией вакцинами.
В середине августа в ВОЗ заявили, что рассчитывают одобрить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» к середине сентября. До этого генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что фонд ожидает одобрения «Спутника V» ВОЗ в сентябре или октябре.
ВОЗ зарегистрировала уже семь вакцин: производства Pfizer/BionTech, Moderna, Johnson & Johnson, две вакцины от компании AstraZeneca, разработанные совместно с Оксфордским университетом и Южной Кореей, а также две китайские вакцины — от Sinopharm и Sinovac. В свою очередь, эти вакцины не зарегистрированы в России.
В Кремле ранее утверждали, что готовы рассмотреть признание иностранных вакцин, в том числе, одобренных в Европе, а также сертификатов о вакцинации, если там начнут признавать российские препараты и удостоверяющие прививку документы.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным разработчиков, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. В настоящий момент вакцина одобрена в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек. В России также зарегистрированы вакцины «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт». Массовая вакцинация в стране началась в январе.