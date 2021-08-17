В России шестой день подряд зафиксировали более 800 смертей от COVID-19

В России за последние сутки коронавирус выявили у 20 958 человек, следует из статистики оперштаба на 17 августа. Умерли за сутки 805 пациентов. Число погибших превышает 800 шестой день подряд. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 642 559. Умерли за все время пандемии 172 110 человек.