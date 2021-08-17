В России шестой день подряд зафиксировали более 800 смертей от COVID-19
В России за последние сутки коронавирус выявили у 20 958 человек, следует из статистики оперштаба на 17 августа. Умерли за сутки 805 пациентов. Число погибших превышает 800 шестой день подряд. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 642 559. Умерли за все время пандемии 172 110 человек.
Вчера, 16 августа, оперштаб сообщил о 20 765 новых случаях COVID-19 и 806 летальных исходах.
В Москве за сутки выявили 2006 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2467 человек, скончались 56 пациентов. За все время пандемии в столице выявили 1 545 654 случая болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Московская область (+1328), Санкт-Петербург (+1156), Нижегородская (+526) и Свердловская (+522) области.
За сутки полностью выздоровели 18 407 пациентов. Общее число выздоровевших возросло до 5 918 324.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 207 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,3 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 36,8 млн случаев, Индии (более 32,2 млн) и Бразилии (свыше 20,3 млн). Россия по этому показателю занимает четвертое место в мире.