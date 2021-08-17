Опытный образец военного самолета Ил-112В разбился в Подмосковье
В районе подмосковной Кубинки во время тренировочного полета разбился находящийся в стадии испытаний новый российский военно-транспортный самолет Ил-112В. Об этом «Ведомостям» сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
«Во время тренировочного полёта при заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка в лесополосе произошла авария лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В. Подробности происшествия уточняются. Для выяснения причин аварии будет создана соответствующая комиссия», — сообщили в ОАК.
Судьба экипажа неизвестна. Как пишет ТАСС со ссылкой на источники, на борту самолета находилось трое членов экипажа. Собеседник агентства уточнил, что за штурвалом был летчик-испытатель, герой России Николай Куимов. Он пилотировал самолет в марте, во время его второго испытательного полета. Как добавил источник агентства, по предварительным данным, выживших в крушении нет.
Источник «РИА Новости» сообщает, что самолет мог разбиться из-за пожара в двигателе. Причина этой неисправности не уточняется.
Ил-112В — третий крупный самолет нового типа, созданный целиком в постсоветской России для нужд Минобороны. Работы по нему активизировались с 2014 г., когда совместный проект военно-транспортного самолета с Украиной был заморожен по политическим причинам.
Ил-112В должен заменить готовящиеся к списанию к 2030 г. устаревшие морально и физически советские Ан-24 и Ан-26, составляющие основу парка малой военно-транспортной авиации ВКС России. Первый полет Ил-112 выполнил в 2019 г.