Опытный образец военного самолета Ил-112В разбился в Подмосковье

Судьба экипажа неизвестна. Как пишет ТАСС со ссылкой на источники, на борту самолета находилось трое членов экипажа. Собеседник агентства уточнил, что за штурвалом был летчик-испытатель, герой России Николай Куимов. Он пилотировал самолет в марте, во время его второго испытательного полета. Как добавил источник агентства, по предварительным данным, выживших в крушении нет.