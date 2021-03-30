Новый военно-транспортный самолет Ил-112В успешно завершил второй полет
«В ходе полета проверялись режимы работы силовой установки, устойчивость и управляемость самолета, работа его основных систем. Полет продолжался около 30 минут и прошел в штатном режиме», — говорится в сообщении. Испытания прошли на аэродроме воронежского авиастроительного предприятия «ВАСО» (в составе ОАК).
«Самолет пилотировал экипаж в составе шеф-пилота ПАО «Ил», летчика-испытателя 1-го класса, Героя России Николая Куимова, летчика-испытателя 1-го класса Дмитрия Комарова, бортинженера-испытателя 1-го класса Николая Хлудеева», — говорится в сообщении.
Ил-112В — третий крупный самолет нового типа, созданный целиком в постсоветской России для нужд Минобороны. «Ильюшин» выиграл тендер на создание этого самолета еще в середине 2000-х гг., но в 2010 г. Минобороны остановило программу. В 2014 г., на фоне разрыва связей с Украиной, совместно с которой создавался и готовился к производству транспортник Ан-70 и другие машины, разработка Ил-112 была возобновлена, но первоначально заявленные сроки первого полета сдвинулись более чем на два года.
Самолет, имеющий максимальную грузоподъемность 5 тонн, должен заменить готовящиеся к списанию к 2030 г. устаревшие морально и физически советские Ан-24 и Ан-26, составляющие основу парка малой военно-транспортной авиации ВКС России. Первый полет Ил-112 выполнил в 2019 г. С тех пор уменьшен его вес, доработаны все системы самолета. Сейчас, по сведениям ОАК, ведется подготовка к серийному производству объемом до 12 самолетов в год.