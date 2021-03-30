Новый военно-транспортный самолет Ил-112В успешно завершил второй полет

Ил-112В — третий крупный самолет нового типа, созданный целиком в постсоветской России для нужд Минобороны. «Ильюшин» выиграл тендер на создание этого самолета еще в середине 2000-х гг., но в 2010 г. Минобороны остановило программу. В 2014 г., на фоне разрыва связей с Украиной, совместно с которой создавался и готовился к производству транспортник Ан-70 и другие машины, разработка Ил-112 была возобновлена, но первоначально заявленные сроки первого полета сдвинулись более чем на два года.