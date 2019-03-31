Военно-транспортный самолет Ил-112В совершил первый полет

Работа над тяжелым военно-транспортным самолетом Ил-76МД-90А идет с конца 2000-х гг. / ПАО «ИЛ» Евгений Срибный / РИА Новости

В Воронеже на заводском аэродроме предприятия ВАСО в субботу совершил первый полет опытный легкий военно-транспортный самолет Ил-112В. Это третий крупный самолет нового типа, созданный целиком в постсоветской России в интересах военно-воздушных сил и имеющий перспективу серийного производства, – после учебно-боевого самолета Як-130 и истребителя пятого поколения Су-57. «Ильюшин» выиграл тендер на создание этого самолета еще в середине 2000-х гг., но в 2010 г. Минобороны остановило программу. В 2014 г. разработка Ил-112 была возобновлена, но первоначально заявленные сроки первого полета сдвинулись более чем на два года.

Первый полет открывает возможность к заключению контракта ПАО «Ил» с Минобороны на постройку еще двух самолетов, необходимых для проведения полноценных летных испытаний, и экземпляра для наземных ресурсных испытаний, говорит человек в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Уже на первом самолете удалось провести работу по снижению лишнего веса на 1 т, на двух новых опытных машинах есть все возможности снизить вес еще на 2 т и приблизить летные характеристики к заданным требованиям, поясняет он. Ил-112В должны прийти на смену легким военно-транспортным самолетам Ан-26, подавляющая часть которых должна быть списана по исчерпанию ресурса к 2030 г., так что время на доводку машины и разворачивание серийного производства при должном финансировании еще имеется, говорит собеседник «Ведомостей».

На этой неделе ожидается приемка на авиазаводе «Авиастар» в Ульяновске представителями военно-транспортной авиации (ВТА) ВКС первого тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А в серийном техническом облике, соответствующем требованиям военных, говорят два собеседника в ОАК. Эта машина разрабатывалась изначально с конца 2000-х гг. по заданию Минпромторга, а не военных, и несколько построенных предсерийных машин уже эксплуатируются ВТА. Однако с 2015 г. ни одной новой машины передано не было, и все усилия были направлены на доведение самолета до соответствия требованиям Минобороны. При этом контракт 2012 г. на поставку 39 Ил-96МД-90А на сумму 140 млрд руб. продолжает юридически действовать, хотя при оговоренной в нем цене производитель несет убытки в 1 млрд руб. с каждой машины, добавляет человек в ОАК.

В середине марта «Интерфакс» сообщил, что на совещании под руководством вице-премьера Юрия Борисова шел разговор об увольнении гендиректора ПАО «Ил» и вице-президента ОАК по транспортной авиации Алексея Рогозина из-за задержек с программами Ил-112В и Ил-76МД-90А. По словам человека в ОАК, никаких нормативных документов на его увольнение сейчас не представлено, но вопрос не снят и может быть решен в течение ближайших недель, причем вне зависимости от успеха первого полета Ил-112В и передачи первого Ил-76МД-90А в серийном облике. По мнению эксперта Центра анализа стратегий и технологий Константина Макиенко, именно Рогозин придал долгожданный импульс ускорению работ по этим программам «Ильюшина» и его замена никак не ускорит, а скорее замедлит эту работу.

Представительница ПАО «Ил» воздержалась от комментариев.

Первый полет новейшего самолета Ил-112В. Фотографии