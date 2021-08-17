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В ОАК рассказали о возгорании двигателя перед крушением Ил-112В

Ведомости

Перед катастрофой Ил-112В в Подмосковье у самолета загорелся правый двигатель, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«По предварительной версии, катастрофе Ил-112 предшествовало возгорание правого двигателя», — сообщили в пресс-службе ОАК.

17 августа в районе подмосковной Кубинки разбился находящийся в стадии испытаний новый российский военно-транспортный самолет Ил-112В. Крушение произошло во время тренировочного полета.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источники, на борту самолета находилось трое членов экипажа. Собеседник агентства уточнил, что за штурвалом был летчик-испытатель, герой России Николай Куимов. Он пилотировал самолет в марте, во время его второго испытательного полета. Как добавил источник агентства, по предварительным данным, выживших в крушении нет.

Ил-112В — третий крупный самолет нового типа, созданный целиком в постсоветской России для нужд Минобороны. Работы по нему активизировались с 2014 г., когда совместный проект военно-транспортного самолета с Украиной был заморожен по политическим причинам. Ил-112В должен заменить готовящиеся к списанию к 2030 г. устаревшие морально и физически советские Ан-24 и Ан-26, составляющие основу парка малой военно-транспортной авиации ВКС России. Первый полет Ил-112 выполнил в 2019 г.

Ранее по теме: Опытный образец военного самолета Ил-112В разбился в Подмосковье

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных