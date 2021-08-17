В ОАК рассказали о возгорании двигателя перед крушением Ил-112В
Перед катастрофой Ил-112В в Подмосковье у самолета загорелся правый двигатель, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
«По предварительной версии, катастрофе Ил-112 предшествовало возгорание правого двигателя», — сообщили в пресс-службе ОАК.
17 августа в районе подмосковной Кубинки разбился находящийся в стадии испытаний новый российский военно-транспортный самолет Ил-112В. Крушение произошло во время тренировочного полета.
Как пишет ТАСС со ссылкой на источники, на борту самолета находилось трое членов экипажа. Собеседник агентства уточнил, что за штурвалом был летчик-испытатель, герой России Николай Куимов. Он пилотировал самолет в марте, во время его второго испытательного полета. Как добавил источник агентства, по предварительным данным, выживших в крушении нет.
Ил-112В — третий крупный самолет нового типа, созданный целиком в постсоветской России для нужд Минобороны. Работы по нему активизировались с 2014 г., когда совместный проект военно-транспортного самолета с Украиной был заморожен по политическим причинам. Ил-112В должен заменить готовящиеся к списанию к 2030 г. устаревшие морально и физически советские Ан-24 и Ан-26, составляющие основу парка малой военно-транспортной авиации ВКС России. Первый полет Ил-112 выполнил в 2019 г.