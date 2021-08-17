Гидрометцентр сообщил об аномальной жаре в регионах

Кроме того, синоптики предупреждают, что в Оренбургской области, в Удмуртии, Марий Эл и в Ульяновской области в ближайшие дни местами ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7-9 градусов. А также в Самарской области аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 9 градусов и более ожидается в период с 17 по 22 августа.