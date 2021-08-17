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Гидрометцентр сообщил об аномальной жаре в регионах

Ведомости

В Астраханской и Волгоградской областях 19 августа ожидается температура воздуха свыше 40 градусов, а также в Чувашии — до 31-36 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Кроме того, синоптики предупреждают, что в Оренбургской области, в Удмуртии, Марий Эл и в Ульяновской области в ближайшие дни местами ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7-9 градусов. А также в Самарской области аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 9 градусов и более ожидается в период с 17 по 22 августа.

Сегодня, 17 августа, в Курской, Орловской и Белгородской областях температура воздуха в определенные периоды днем может составить 35-36 градусов. По прогнозам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, аномально теплая погода сохранится в Центральной России до конца рабочей недели.

Ранее по теме: Гидрометцентр назвал срок сохранения аномальной жары в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных