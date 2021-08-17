Туроператоры сообщили о падении турпотока в Россию в 31 раз
Турпоток в Россию в первом полугодии 2021 г. сократился в 31 раз по сравнению с тем же периодом 2019 г., сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные ФСБ РФ.
«Всего иностранцы в первом полугодии 2021 г. совершили 64 400 визитов в Россию с туристическими целями <… > В аналогичный период 2020 г. турпоток составлял 322 800, а в 2019 г. — почти 2 млн. В сравнении с допандемийным периодом въездной турпоток сократился в 31 раз», — говорится в сообщении «Вестника АТОР».
Чаще всего в первом полугодии Россию посещали туристы с Кубы — 20 500 граждан. За первые шесть месяцев 2019 г. посетили РФ с целью туризма 10 600 кубинцев, в 2020 г. — 4200. При этом туроператоры не заметили спроса на туры по России со стороны граждан Кубы. «Участники рынка предполагают, что этот поток может быть «транзитным». Второй вариант — статистическая или техническая ошибка (например, студентов посчитали как туристов)», — отметили в ассоциации.
Также наиболее часто Россию посещали туристы из ОАЭ, Турции, Германии, Сербии, Индии, Казахстана, Армении, Катара и Южной Кореи. Из Китая за полгода в Россию прибыло 25 туристов, в первом полугодии 2019 г. — 592 000. С января по июнь 2021 г. в России с различными целями визита побывали почти 5 млн иностранцев, в аналогичный период 2020 г. — около 6 млн, в первом полугодии 2019 г. — 15 млн, рассказали в АТОР.