Туроператоры сообщили о падении турпотока в Россию в 31 раз

Чаще всего в первом полугодии Россию посещали туристы с Кубы — 20 500 граждан. За первые шесть месяцев 2019 г. посетили РФ с целью туризма 10 600 кубинцев, в 2020 г. — 4200. При этом туроператоры не заметили спроса на туры по России со стороны граждан Кубы. «Участники рынка предполагают, что этот поток может быть «транзитным». Второй вариант — статистическая или техническая ошибка (например, студентов посчитали как туристов)», — отметили в ассоциации.