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Туроператоры сообщили о падении турпотока в Россию в 31 раз

Ведомости

Турпоток в Россию в первом полугодии 2021 г. сократился в 31 раз по сравнению с тем же периодом 2019 г., сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные ФСБ РФ.

«Всего иностранцы в первом полугодии 2021 г. совершили 64 400 визитов в Россию с туристическими целями <… > В аналогичный период 2020 г. турпоток составлял 322 800, а в 2019 г. — почти 2 млн. В сравнении с допандемийным периодом въездной турпоток сократился в 31 раз», — говорится в сообщении «Вестника АТОР». 

Чаще всего в первом полугодии Россию посещали туристы с Кубы — 20 500 граждан. За первые шесть месяцев 2019 г. посетили РФ с целью туризма 10 600 кубинцев, в 2020 г. — 4200. При этом туроператоры не заметили спроса на туры по России со стороны граждан Кубы. «Участники рынка предполагают, что этот поток может быть «транзитным». Второй вариант — статистическая или техническая ошибка (например, студентов посчитали как туристов)», — отметили в ассоциации. 

Также наиболее часто Россию посещали туристы из ОАЭ, Турции, Германии, Сербии, Индии, Казахстана, Армении, Катара и Южной Кореи. Из Китая за полгода в Россию прибыло 25 туристов, в первом полугодии 2019 г. — 592 000. С января по июнь 2021 г. в России с различными целями визита побывали почти 5 млн иностранцев, в аналогичный период 2020 г. — около 6 млн, в первом полугодии 2019 г. — 15 млн, рассказали в АТОР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных