Турпоток из России сократился почти вдвое в первом полугодии

«В 2021 г. выездной турпоток год к году сократился почти вдвое (- 49,33% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.)», – говорится в сообщении «Вестника АТОР». В ассоциации отметили, что этого сокращения могло бы не быть, если бы в апреле не было закрыто основное выездное туристическое направление для россиян – Турция. По сравнению с допандемийным 2019 г. турпоток из России сократился минимум на 85%.