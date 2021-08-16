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Турпоток из России сократился почти вдвое в первом полугодии

Ведомости

Туристический поток из России в первом полугодии 2021 г. сократился на 49,33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с 3,5 млн до 1,8 млн поездок, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные пограничной службы ФСБ РФ.

«В 2021 г. выездной турпоток год к году сократился почти вдвое (- 49,33% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.)», – говорится в сообщении «Вестника АТОР». В ассоциации отметили, что этого сокращения могло бы не быть, если бы в апреле не было закрыто основное выездное туристическое направление для россиян – Турция. По сравнению с допандемийным 2019 г. турпоток из России сократился минимум на 85%.

Чаще всего в первом полугодии россияне летали с целью туризма в Турцию (806 200 поездок), ОАЭ (294 500), на Кипр (172 700), в Египет (115 500) и на Мальдивы (92 000). В АТОР отметили, что по сравнению с 2020 г. турпоток в Турцию вырос на 135%, а по сравнению с 2019 г. – упал на 70,6%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных