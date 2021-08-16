Турпоток из России сократился почти вдвое в первом полугодии
Туристический поток из России в первом полугодии 2021 г. сократился на 49,33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с 3,5 млн до 1,8 млн поездок, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные пограничной службы ФСБ РФ.
«В 2021 г. выездной турпоток год к году сократился почти вдвое (- 49,33% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.)», – говорится в сообщении «Вестника АТОР». В ассоциации отметили, что этого сокращения могло бы не быть, если бы в апреле не было закрыто основное выездное туристическое направление для россиян – Турция. По сравнению с допандемийным 2019 г. турпоток из России сократился минимум на 85%.
Чаще всего в первом полугодии россияне летали с целью туризма в Турцию (806 200 поездок), ОАЭ (294 500), на Кипр (172 700), в Египет (115 500) и на Мальдивы (92 000). В АТОР отметили, что по сравнению с 2020 г. турпоток в Турцию вырос на 135%, а по сравнению с 2019 г. – упал на 70,6%.