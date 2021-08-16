«Победа» потеряла более 1 млрд рублей из-за приостановки полетов в Турцию

Позднее в Турцию прибыла делегация российских экспертов для оценки эпидемической ситуации в стране для возможности снятия ограничений на авиасообщение. В ее состав вошли представители Роспотребнадзора, Ростуризма и Минздрава. Авиасообщение 22 июня было восстановлено. С 12 июля рейсы в республику выполняются из 45 российских аэропортов. 4 августа в Турции было зафиксировано 26 822 новых случая заражения коронавирусом, что стало самым высоким показателем за сутки с 1 мая.