«Победа» потеряла более 1 млрд рублей из-за приостановки полетов в Турцию
«У нас были огромные потери от того, что мы туда гоняли пустые рейсы, чтобы вывозить россиян, и колоссальные ресурсные потери — просто на ходу перелопачивали огромное расписание, отменяя рейсы», — цитирует издание Калмыкова.
Авиасообщение с Турцией было временно приостановлено 15 апреля из-за распространения коронавируса и возобновлено 22 июня. «Победа» и другие авиакомпании приостановили полеты, организовав вывозные рейсы для возвращения россиян из Турции.
Позднее в Турцию прибыла делегация российских экспертов для оценки эпидемической ситуации в стране для возможности снятия ограничений на авиасообщение. В ее состав вошли представители Роспотребнадзора, Ростуризма и Минздрава. Авиасообщение 22 июня было восстановлено. С 12 июля рейсы в республику выполняются из 45 российских аэропортов. 4 августа в Турции было зафиксировано 26 822 новых случая заражения коронавирусом, что стало самым высоким показателем за сутки с 1 мая.