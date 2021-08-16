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«Победа» потеряла более 1 млрд рублей из-за приостановки полетов в Турцию

Ведомости

Введение Россией запрета на регулярные полеты в Турцию с 15 апреля по 21 июня этого года обошлись авиакомпании «Победа» в более чем 1 млрд руб., заявил в интервью РБК гендиректор лоукостера, входит в группу «Аэрофлот» Андрей Калмыков.

«У нас были огромные потери от того, что мы туда гоняли пустые рейсы, чтобы вывозить россиян, и колоссальные ресурсные потери — просто на ходу перелопачивали огромное расписание, отменяя рейсы», — цитирует издание Калмыкова.

Авиасообщение с Турцией было временно приостановлено 15 апреля из-за распространения коронавируса и возобновлено 22 июня. «Победа» и другие авиакомпании приостановили полеты, организовав вывозные рейсы для возвращения россиян из Турции.

Позднее в Турцию прибыла делегация российских экспертов для оценки эпидемической ситуации в стране для возможности снятия ограничений на авиасообщение. В ее состав вошли представители Роспотребнадзора, Ростуризма и Минздрава. Авиасообщение 22 июня было восстановлено. С 12 июля рейсы в республику выполняются из 45 российских аэропортов. 4 августа в Турции было зафиксировано 26 822 новых случая заражения коронавирусом, что стало самым высоким показателем за сутки с 1 мая.

Ранее по теме: Туроператоры просят правительство устранить монополию на рейсах в Египет

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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