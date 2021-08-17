Попова анонсировала скорое появление в России пятой вакцины от коронавируса
Пятая отечественная вакцина от коронавируса скоро появится в России, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в ходе круглого стола.
«В Российской Федерации <…> четыре российских вакцины зарегистрированы, на подходе пятая вакцина. Эта ситуация блокирует распространение вируса», — сказала Попова (цитата по «РИА Новости»).
В июне центр «Вектор» подал документы на регистрацию вакцины от коронавируса «Эпиаккорона-Н». Минздрав выдал разрешение на проведение клинических исследований препарата в апреле. Сообщалось, что они завершатся 30 сентября 2021 г. Пресс-служба Роспатента сообщала, что вакцину зарегистрируют под товарным знаком Aurora-CoV. Кроме того, в июле Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) начало проведение клинических исследований вакцины от коронавируса собственной разработки.
В настоящий момент в России зарегистрированы четыре отечественных препарата: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт». Массовая вакцинация от коронавируса в стране началась в январе. Позже некоторые регионы объявили о массовой вакцинации работников ряда отраслей на фоне роста заболеваемости COVID-19.