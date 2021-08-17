Садовничий назвал долю привитых сотрудников и студентов в российских вузах
Порядка 60% сотрудников и 30% студентов российских вузов прошли вакцинацию от коронавируса, заявил президент Российского союза ректоров, ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий.
«Все университеты докладывают о том, что в основном 60% сотрудников привиты. <…> Среди ребят — 30%, типичный показатель прививок по стране», — цитирует ТАСС президента Союза ректоров.
Он также рассказал, что российские вузы будут заселять студентов в общежития без требования сертификата о вакцинации от COVID-19. При этом в будущем может быть введен обязательный тест на коронавирус, отметил Садовничий.
Кроме того, обсуждается возможность приема в российские вузы студентов из всех стран, а не только тех, чьи границы открыты.
Ранее Минобрнауки рекомендовало вузам переводить на дистанционное обучение студентов, которые не сделали прививку от коронавируса или получили медотвод. При заселении в общежитие вузы также могут требовать от студентов справку о прививке от коронавируса, перенесенном COVID-19 или медотводе. Кроме того, Минобрнауки рекомендовало вузам за свой счет вакцинировать иностранных студентов от коронавируса. Рекомендации утверждены 29 июля. Отмечалось, что они будут действовать до стабилизации ситуации с коронавирусом в регионах и в целом по России.