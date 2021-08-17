Садовничий назвал долю привитых сотрудников и студентов в российских вузах

Ранее Минобрнауки рекомендовало вузам переводить на дистанционное обучение студентов, которые не сделали прививку от коронавируса или получили медотвод. При заселении в общежитие вузы также могут требовать от студентов справку о прививке от коронавируса, перенесенном COVID-19 или медотводе. Кроме того, Минобрнауки рекомендовало вузам за свой счет вакцинировать иностранных студентов от коронавируса. Рекомендации утверждены 29 июля. Отмечалось, что они будут действовать до стабилизации ситуации с коронавирусом в регионах и в целом по России.