Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Садовничий назвал долю привитых сотрудников и студентов в российских вузах

Ведомости

Порядка 60% сотрудников и 30% студентов российских вузов прошли вакцинацию от коронавируса, заявил президент Российского союза ректоров, ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий.

«Все университеты докладывают о том, что в основном 60% сотрудников привиты. <…> Среди ребят — 30%, типичный показатель прививок по стране», — цитирует ТАСС президента Союза ректоров.

Он также рассказал, что российские вузы будут заселять студентов в общежития без требования сертификата о вакцинации от COVID-19. При этом в будущем может быть введен обязательный тест на коронавирус, отметил Садовничий.

Кроме того, обсуждается возможность приема в российские вузы студентов из всех стран, а не только тех, чьи границы открыты.

Ранее Минобрнауки рекомендовало вузам переводить на дистанционное обучение студентов, которые не сделали прививку от коронавируса или получили медотвод. При заселении в общежитие вузы также могут требовать от студентов справку о прививке от коронавируса, перенесенном COVID-19 или медотводе. Кроме того, Минобрнауки рекомендовало вузам за свой счет вакцинировать иностранных студентов от коронавируса. Рекомендации утверждены 29 июля. Отмечалось, что они будут действовать до стабилизации ситуации с коронавирусом в регионах и в целом по России.

Ранее по теме: Минпросвещения пообещало начать учебный год в обычном формате

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных