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Минпросвещения пообещало начать учебный год в обычном формате

Ведомости

Учебный год в российских школах начнется в традиционном формате, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе рабочей встречи с уполномоченным при президенте РФ по правам ребёнка Анной Кузнецовой.

«Учебный год начнется в обычном очном режиме, нам важно, чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями. Мы понимаем, что это событие – одно из самых важных для миллионов россиян: школьников, студентов и их семей, для педагогов», — приводятся слова министра в Telegram-канале «Большая перемена».

По его словам, дистанционного формата начала учебного года не предполагается. «Мы с каждым регионом отработали меры по защите здоровья в образовательной среде, и регионы держат этот вопрос на контроле», — отметил Кравцов.

Ранее Минобрнауки рекомендовал вузам переводить на дистанционное обучение студентов, которые не сделали прививку от коронавируса или получили медотвод. При заселении в общежитие вузы также могут требовать от студентов справку о прививке от коронавируса, перенесенном COVID-19 или медотводе. Минобрнауки рекомендовал вузам за свой счет вакцинировать иностранных студентов от коронавируса. Рекомендации утверждены 29 июля. Они будут действовать до стабилизации ситуации с коронавирусом в регионах и в целом по России.

Ранее по теме: Минобрнауки рекомендовало перевести на удаленку непривитых студентов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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