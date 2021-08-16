Минпросвещения пообещало начать учебный год в обычном формате
Учебный год в российских школах начнется в традиционном формате, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе рабочей встречи с уполномоченным при президенте РФ по правам ребёнка Анной Кузнецовой.
«Учебный год начнется в обычном очном режиме, нам важно, чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями. Мы понимаем, что это событие – одно из самых важных для миллионов россиян: школьников, студентов и их семей, для педагогов», — приводятся слова министра в Telegram-канале «Большая перемена».
По его словам, дистанционного формата начала учебного года не предполагается. «Мы с каждым регионом отработали меры по защите здоровья в образовательной среде, и регионы держат этот вопрос на контроле», — отметил Кравцов.
Ранее Минобрнауки рекомендовал вузам переводить на дистанционное обучение студентов, которые не сделали прививку от коронавируса или получили медотвод. При заселении в общежитие вузы также могут требовать от студентов справку о прививке от коронавируса, перенесенном COVID-19 или медотводе. Минобрнауки рекомендовал вузам за свой счет вакцинировать иностранных студентов от коронавируса. Рекомендации утверждены 29 июля. Они будут действовать до стабилизации ситуации с коронавирусом в регионах и в целом по России.