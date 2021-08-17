Хуснуллин назвал преимущества продления программы льготной семейной ипотеки

17 августа о продлении программы льготной семейной ипотеки заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Воспользоваться программой смогут родители не только двух и более детей, но и при рождении первого ребенка. При этом кредит можно будет использовать как на покупку квартиры, так и на строительство частного дома, а льготная ставка будет действовать в течение всего срока займа.