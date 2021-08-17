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Хуснуллин назвал преимущества продления программы льготной семейной ипотеки

Ведомости

Граждане России дополнительно возьмут порядка 90 000 кредитов по льготной семейной ипотеке до конца 2023 г., заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем Instagram.

«Сегодня председатель правительства объявил о продлении сроков выдачи кредитов по льготной семейной ипотеке до конца 2023 г. Такое решение обеспечит дополнительную выдачу в 2023 г. около 90 000 кредитов», — написал он.

По словам вице-премьера, всего с февраля 2018 г. по программе выдано порядка 175 000 кредитов.

17 августа о продлении программы льготной семейной ипотеки заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Воспользоваться программой смогут родители не только двух и более детей, но и при рождении первого ребенка. При этом кредит можно будет использовать как на покупку квартиры, так и на строительство частного дома, а льготная ставка будет действовать в течение всего срока займа.

Ранее по теме: Льготную семейную ипотеку продлили до конца 2023 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных