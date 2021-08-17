Хуснуллин назвал преимущества продления программы льготной семейной ипотеки
Граждане России дополнительно возьмут порядка 90 000 кредитов по льготной семейной ипотеке до конца 2023 г., заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем Instagram.
«Сегодня председатель правительства объявил о продлении сроков выдачи кредитов по льготной семейной ипотеке до конца 2023 г. Такое решение обеспечит дополнительную выдачу в 2023 г. около 90 000 кредитов», — написал он.
По словам вице-премьера, всего с февраля 2018 г. по программе выдано порядка 175 000 кредитов.
17 августа о продлении программы льготной семейной ипотеки заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Воспользоваться программой смогут родители не только двух и более детей, но и при рождении первого ребенка. При этом кредит можно будет использовать как на покупку квартиры, так и на строительство частного дома, а льготная ставка будет действовать в течение всего срока займа.