Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении Ил-112В

Ил-112В — третий крупный самолет нового типа, созданный целиком в постсоветской России для нужд Минобороны. Работы по нему активизировались с 2014 г., когда совместный проект военно-транспортного самолета с Украиной был заморожен по политическим причинам. Потерпевшее крушение воздушное судно было единственным летным образцом Ил-112В.