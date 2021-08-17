Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении Ил-112В
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших членов экипажа самолета Ил-112В, который 17 августа потерпел крушение в Подмосковье.
«С глубоким прискорбием узнал о трагической гибели экипажа самолета Ил-112В. Николай Куимов, Дмитрий Комаров, Николай Хлудеев были мужественными людьми, настоящими героями и профессионалами. Они принадлежали к когорте первопроходцев, которые испытывали сложнейшую технику, внесли огромный вклад в развитие отечественной авиации», — говорится в телеграмме президента, текст которой опубликован на сайте Кремля.
«Прошу передать самые искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших летчиков», — добавил глава государства.
Ил-112В — третий крупный самолет нового типа, созданный целиком в постсоветской России для нужд Минобороны. Работы по нему активизировались с 2014 г., когда совместный проект военно-транспортного самолета с Украиной был заморожен по политическим причинам. Потерпевшее крушение воздушное судно было единственным летным образцом Ил-112В.