Британцы сообщили о перехвате российского Су-24 над Черным морем
Королевские военно-воздушные силы Великобритании сообщили, что в международном воздушном пространстве Черного моря британским истребителем «Тайфун» был перехвачен российский военный самолет Су-24.
Как утверждают британские ВВС, российский самолет был обнаружен при входе в район полетной информации Бухареста, он направлялся в сторону Румынии. Самолет был перехвачен, поскольку не передал полетный план и не разговаривал с румынскими авиадиспетчерами. Это, как указывается в заявлении, «создавало угрозу безопасности для всех пользователей воздушного пространства».
«Мы перехватили самолет и опознали его как российский СУ-24... Мы следили за ним, пока он не покинул зону полетной информации. Затем мы возобновили наше боевое воздушное патрулирование и вернулись на базу», — говорится в заявлении британских ВВС.
Ранее заместитель начальника штаба ВВС США Клинтон Хиноут заявил, что в 2020 г. американские ВВС перехватили у Аляски больше российских самолетов, чем когда-либо с момента завершения холодной войны. В связи с этим США фокусируются на Арктике и модернизируют свою стратегию, чтобы сохранять свое присутствие, сотрудничать с союзниками и партнерами, а также при необходимости соревноваться в военной сфере в Арктике, отмечал он.