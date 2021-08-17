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Британцы сообщили о перехвате российского Су-24 над Черным морем

Ведомости

Королевские военно-воздушные силы Великобритании сообщили, что в международном воздушном пространстве Черного моря британским истребителем «Тайфун» был перехвачен российский военный самолет Су-24. 

Как утверждают британские ВВС, российский самолет был обнаружен при входе в район полетной информации Бухареста, он направлялся в сторону Румынии. Самолет был перехвачен, поскольку не передал полетный план и не разговаривал с румынскими авиадиспетчерами. Это, как указывается в заявлении, «создавало угрозу безопасности для всех пользователей воздушного пространства».

«Мы перехватили самолет и опознали его как российский СУ-24... Мы следили за ним, пока он не покинул зону полетной информации. Затем мы возобновили наше боевое воздушное патрулирование и вернулись на базу», — говорится в заявлении британских ВВС. 

Ранее заместитель начальника штаба ВВС США Клинтон Хиноут заявил, что в 2020 г. американские ВВС перехватили у Аляски больше российских самолетов, чем когда-либо с момента завершения холодной войны. В связи с этим США фокусируются на Арктике и модернизируют свою стратегию, чтобы сохранять свое присутствие, сотрудничать с союзниками и партнерами, а также при необходимости соревноваться в военной сфере в Арктике, отмечал он.

Ранее по теме: Минобороны выявило 33 самолета разведки у российских границ за неделю

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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