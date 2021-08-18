В Минцифры назвали сроки решения по замене паспортов на смарт-карты
Минцифры до конца текущего года примет решение о замене бумажных паспортов на смарт-карты, сообщил глава министерства Максут Шадаев в эфире телеканала «Россия 24».
«С точки зрения замены самого бумажного паспорта, есть необходимость поменять его на более современный формат, это смарт-карта. Я думаю, что такое решение мы до конца этого года примем», — сказал Шадаев. Кроме смарт-карты в ведомстве, по его словам, планируют также использовать для удостоверения личности и QR-код.
«У нас стоит задача дать возможность иметь еще копию цифрового паспорта, которую можно в виде QR-кода показать на телефоне», — добавил Шадаев.
Впервые о намерении заменить бумажные паспорта россиян на электронные заявил в 2019 г. тогдашний вице-премьер Максим Акимов. Тогда он называл датой перехода 2022 г. Позже Минцифры предложило выдавать электронные паспорта жителям Москвы уже с декабря 2021 г., однако в МВД сообщили о начале процедуры в июле 2022 г., причем право получить электронное удостоверение личности ведомство с этой даны предложило распространить на всех жителей России, а не только столицы.