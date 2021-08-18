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В Минцифры назвали сроки решения по замене паспортов на смарт-карты

Ведомости

Минцифры до конца текущего года примет решение о замене бумажных паспортов на смарт-карты, сообщил глава министерства Максут Шадаев в эфире телеканала «Россия 24».

«С точки зрения замены самого бумажного паспорта, есть необходимость поменять его на более современный формат, это смарт-карта. Я думаю, что такое решение мы до конца этого года примем», — сказал Шадаев. Кроме смарт-карты в ведомстве, по его словам, планируют также использовать для удостоверения личности и QR-код.

«У нас стоит задача дать возможность иметь еще копию цифрового паспорта, которую можно в виде QR-кода показать на телефоне», — добавил Шадаев.

Впервые о намерении заменить бумажные паспорта россиян на электронные заявил в 2019 г. тогдашний вице-премьер Максим Акимов. Тогда он называл датой перехода 2022 г. Позже Минцифры предложило выдавать электронные паспорта жителям Москвы уже с декабря 2021 г., однако в МВД сообщили о начале процедуры в июле 2022 г., причем право получить электронное удостоверение личности ведомство с этой даны предложило распространить на всех жителей России, а не только столицы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных