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Горбачев призвал отстаивать принципы демократии и правового государства

Ведомости

Экс-президент СССР Михаил Горбачев считает демократическое развитие единственным правильным путем. Об этом говорится в его заявлении по случаю 30-й годовщины августовского путча 1991 г.

«Отстаивать принципы демократии и правового государства, исключить любую возможность узурпации власти, авантюристических действий — это всегда должно быть заботой общества и государства. Я верю, что демократический путь развития России единственно правильный, что только на этом пути наша страна может развиваться и решать любые проблемы», — говорится в заявлении.

Так называемый августовский путч случился 19 августа 1991 г., когда представители высшего руководства СССР, несогласные с политикой реформ Горбачева и проектом нового Союзного договора, создали Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР). Его основной целью стало не допустить ликвидации Советского Союза.

19 августа президент СССР был отстранен от власти членами ГКЧП, выступавшими за сохранение Советского Союза, они объявили, что он не может руководить страной по состоянию здоровья. По словам Горбачева, его изолировали в Крыму. По приказу По приказу ГКЧП в Москву и столицы союзных государств были введены войска и бронетехника. После столкновений, продолжавшихся несколько дней, члены ГКЧП фактически признали свое поражение и были распущены, а Горбачев вернулся в Москву.

По словам Горбачева, путчисты, изолировав его в Форосе (посёлок городского типа на южном берегу Крыма) и отключив все виды связи, прислали к нему своих представителей, но он «категорически отверг их требование подписать указ о чрезвычайном положении». «В своем заявлении, адресованном Съезду Народных Депутатов и Верховному Совету, я заявил, что действия ГКЧП являются обманом народа и узурпацией власти», — рассказал бывший президент. Он подчеркнул, что, «авантюра путчистов» была провалена благодаря проявленной твердости президента и мужеству тысяч людей.

В своем заявлении Горбачев назвал организаторов путча причастными к развалу СССР. «Организаторы путча, пытаясь оправдаться, утверждали, что ими двигала забота о сохранении страны, но последствия их авантюры оказались катастрофическими. Они несут огромную долю ответственности за развал страны», — отметил он. 

Ранее Горбачев заявил, что распад СССР в декабре 1991 г. стал нарушением «воли народа», выраженной в результатах референдума 17 марта того же года, где большинство проголосовало за сохранение единого государства.

Ранее по теме: Горбачев назвал распад СССР нарушением воли народа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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