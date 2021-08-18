Горбачев призвал отстаивать принципы демократии и правового государства

19 августа президент СССР был отстранен от власти членами ГКЧП, выступавшими за сохранение Советского Союза, они объявили, что он не может руководить страной по состоянию здоровья. По словам Горбачева, его изолировали в Крыму. По приказу По приказу ГКЧП в Москву и столицы союзных государств были введены войска и бронетехника. После столкновений, продолжавшихся несколько дней, члены ГКЧП фактически признали свое поражение и были распущены, а Горбачев вернулся в Москву.