Горбачев назвал распад СССР нарушением воли народа

«Итоги референдума были не просто интересны, но поразительны: подавляющее большинство советских людей высказались за сохранение Советского Союза. Разрушение Советского Союза — это было не что иное, как нарушение воли всего народа», — сказал Горбачев. Он отметил, что на основе результатов этого референдума готовился новый Союзный договор.