Горбачев назвал распад СССР нарушением воли народа
Распад СССР в декабре 1991 г. стал нарушением «воли народа», выраженной в результатах референдума 17 марта того же года, где большинство проголосовало за сохранение единого государства. Об этом «Интерфаксу» заявил бывший советский президент Михаил Горбачев.
«Итоги референдума были не просто интересны, но поразительны: подавляющее большинство советских людей высказались за сохранение Советского Союза. Разрушение Советского Союза — это было не что иное, как нарушение воли всего народа», — сказал Горбачев. Он отметил, что на основе результатов этого референдума готовился новый Союзный договор.
«Проект был полностью подготовлен, и 20 августа 1991 г. он должен был быть подписан, но подписание этого договора сорвал путч ГКЧП», — посетовал Горбачев.
Первый и единственный за всю историю СССР всесоюзный референдум состоялся ровно 30 лет назад, 17 марта 1991 г. На нем обсуждался вопрос о преобразовании государства в обновленную федерацию равноправных суверенных государств и республик бывшего СССР. В голосовании из 185,6 млн (80%) советских граждан с правом голоса приняли участие 148,5 млн (79,5%). 113,5 млн (76,43%) проголосовали за сохранение обновленного СССР.
В республиках Прибалтики, Армении, Грузии и Молдавии местные власти не поддержали проведение референдума, и он проводился только в дислоцированных там частях Советской армии.
8 декабря 1991 г. президенты России, Белоруссии и Украины Борис Ельцин, Станислав Шушкевич и Леонид Кравчук подписали Беловежское соглашение о роспуске СССР и о создании СНГ. Через несколько дней к этому соглашению присоединились руководители еще восьми союзных республик. 25 декабря 1991 г. Михаил Горбачев сложил с себя полномочия президента СССР.