В СК сообщили о задержании четвертого из пяти сбежавших из ИВС в Истре

Из-за побега пятерых заключенных Следственный комитет России возбудил дело о превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). В итоге до 5 октября были арестованы двое сотрудников ИВС. По данным следствия, один из сотрудников ИВС в день побега намеренно отключил камеры слежения, вместе со вторым дежурным он также открыл двери камер для передачи продуктов питания, после чего оба ушли спать.