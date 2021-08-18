В СК сообщили о задержании четвертого из пяти сбежавших из ИВС в Истре
Четверо из пяти сбежавших из ИВС в подмосковном городе Истра преступников задержаны, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольгу Врадий. 18 августа в Новгородской области задержали Александра Бутнару.
«18 августа утром в результате проведения комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий в одном из поселков Новгородской области сотрудниками местного уголовного розыска, а также уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области задержан еще один сбежавший из-под стражи — Александр Бутнару», — сообщила Врадий.
По ее словам, в данный момент принимаются меры к его этапированию в СИЗО Московской области.
Из-за побега пятерых заключенных Следственный комитет России возбудил дело о превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). В итоге до 5 октября были арестованы двое сотрудников ИВС. По данным следствия, один из сотрудников ИВС в день побега намеренно отключил камеры слежения, вместе со вторым дежурным он также открыл двери камер для передачи продуктов питания, после чего оба ушли спать.